財部：半導體廠投資先進製程 挹注出口回升態勢

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（中央社記者張璦台北23日電）台灣出口回升態勢確立，財政部今天指出，AI、高效能運算、車用電子等新興應用擴展，國內半導體廠商持續投資先進製程，可望挹注今年外銷動能；同時，紡織產業今年可望在奧運賽事加持下，迎來復甦浪潮。

財政部統計處今天發布出進口貿易專題指出，受高通膨、高庫存、終端消費疲弱，以及全球電子產業景氣下滑等影響，去年電子零組件出口1787億美元，年減10.7%；其中積體電路在經歷晶片荒與長短料風波後，產業鏈普遍囤積超額庫存，又遇景氣轉疲，庫存消化不順，全年出口年減9.5%。

同時，財政部統計處指出，印刷電路、電容器及電阻器、發光二極體（LED）在大環境不佳情況下，受削價競爭、稼動率下降與庫存去化速度緩慢影響，各年減29.3%、18.3%及30.6%，不過，投入汽車電子化產業鏈，應有助於今年營運回歸成長軌道。

傳產方面，財政部統計處表示，全球鋼鐵產能過剩，中國尤其嚴重，且逢國際景氣低迷與買氣不振，中國以低價鋼材傾銷亞洲鄰國，導致去年台灣基本金屬及其製品出口287億美元，衰退幅度達22%，為近14年最深。

財政部統計處指出，紡織產業因國際品牌大廠庫存調整期程拉長，加上通膨升溫，削弱民眾服飾採購需求，去年台灣紡織品出口僅66億美元，年減約25%，出口值為民國75年以來最低規模，不過，今年在奧運賽事加持下，可望迎來復甦浪潮。

展望今年整體，財政部統計處表示，雖然全球經濟續呈低度成長，但隨終端商品消費需求改善，供應鏈庫存逐漸回復健康水位，加上人工智慧（AI）、高效能運算、車用電子等新興科技應用擴展，國內半導體廠商持續投資先進製程，可望挹注台灣出口動能，確立去年第4季以來的回升態勢。

財政部統計處指出，仍須密切注意以美國為首的主要國家利率政策走向、中國經濟復甦狀況、美中科技角力、地緣政治衝突等4大不確定因素。（編輯：張均懋）1130223