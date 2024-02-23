輝達財報亮眼美股創高 法人：台股料將高檔強勢整理

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（中央社記者賴言曦台北23日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）去年第4季營收與獲利大幅成長，美股收盤皆紅，標普500指數更創新高。法人分析，預料台股將保持高檔震盪，在強勢整理格局下，由不同類股領漲輪動。

道瓊工業指數22日終場首度站上39000點，漲456.87點收39069.11點。標準普爾500指數勁揚105.23點，以5087.03點創新高。

科技股那斯達克指數大漲460.75點或2.96%，收16041.62點。費城半導體指數上漲221.01點或4.97%，收4667.37點。

台股昨天終場上漲176.47點，收在18852.78點，刷新盤中與收盤新高價，成交值新台幣3978.66億元；三大法人今天合計買超240.26億元，其中外資由賣轉買，投信連11個交易日賣超，自營商連兩個交易日買超。

台股產業動態方面，受終端需求疲弱影響，可成去年第4季轉虧，累計全年每股仍賺13.33元，可成指出，品牌客戶高階消費機種自今年首季量產，預期拉貨動能提升，商務需求有望自下半年起緩步復甦。

群創2023年第4季稅後淨損32億元，每股虧損0.36元，全年每股虧損2.01元，但群創認為，今年全球經濟將呈現溫和恢復態勢，加上奧運以及歐洲盃等賽事將帶動換機潮、電視面板尺寸持續放大、AI功能導入手機及筆電，面板終端需求可望迎來正成長。

另外，今天包含華新、川湖、美律、漢平、揚明光、敦泰、富采、耕興、力智、明基材將召開法人說明會。

法人分析，與AI相關的國際大廠指標訊息，對台股牽動力道很強，有正面訊息時，仍會繼續走高，看好台股有機會突破「萬九」大關，只是美國聯邦準備理事會（Fed）降息態度仍不明確，預料台股將保持高檔震盪，並在強勢整理格局下，由不同類股領漲輪動。（編輯：楊凱翔）1130223