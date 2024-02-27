AI挹注 1月外銷訂單484.2億美元翻紅年增1.9%
2024/2/27 16:25（2/27 16:52 更新）
（中央社記者劉千綾台北27日電）經濟部今天公布1月外銷訂單金額為484.2億美元，年增1.9%，主因高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求強勁，加上農曆年前備貨需求增加。
觀察主要貨品別，電子產品受惠高效能運算及人工智慧等需求持續，接單金額為174.5億美元，年增16.1%；光學器材因電視面板價格維持高檔，加上背光模組及光學鏡頭接單增加，接單金額為15.8億美元，年增24.0%。
資訊通信產品部分，因去年同期中國大陸防疫封控解除，比較基期較高，接單金額為139.1億美元，年減19.3%。1130227
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