蔡總統：新政府持續推動綠能 未來首重AI及淨零轉型

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（中央社記者劉千綾台北27日電）八大工商團體春節聯誼睽違4年，今天恢復實體舉辦。總統蔡英文表示，淨零轉型和人工智慧（AI）為未來的發展重點，政府透過核心技術、人才培育等多管齊下，新政府除將協助企業掌握AI商機，也會持續推動綠能發展。

蔡總統、總統府秘書長林佳龍、經濟部次長陳正祺等人今天下午出席「八大工商團體春節聯誼」，工商團體代表則有工商協進會理事長吳東亮、工總理事長苗豐強、商總理事長許舒博、電電公會理事長李詩欽等人與會。

蔡總統致詞表示，在各界努力下，台灣走過疫情挑戰，很高興看見八大工商團體團拜恢復實體舉辦。經濟表現方面，從2016年至2023年，台灣平均經濟成長率為3.17%，締造東亞最佳表現，並高於全球平均，台股也在農曆年後創下歷史新高點。

為推動產業轉型升級，蔡總統表示，台灣投資三大方案啟動至今，持續引導高附加價值產業發展，導入智慧製造，根據統計，總投資金額已超越新台幣2.17兆元，創造14萬個就業機會。

國際經貿方面，蔡總統表示，已完成 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對12項議題，包括貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、非市場經濟、國營企業、標準、環保、勞工、農業與數位貿易。 看更多 關閉 首批協定的簽署、台加投資促進及保障協議、以及 台英提升貿易夥伴關係協議 台英提升貿易夥伴關係協議 協議全名

Enhanced Trade Partnership（ETP）Arrangement 簽署人

我國駐英代表謝武樵與英國駐台代表鄧元翰（John Dennis） 第一階段談判議題

數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排 第二階段談判可能議題

貿易便捷化、反貪腐 協議特色 1. 英國宣布與印度、泰國及台灣展開ETP諮商工作，台英ETP是首個完成簽署協議 2. 台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎 3. 英國將成為CPTPP會員國，此協議有助於台灣加入CPTPP 資料來源：行政院經貿談判辦公室 看更多 關閉 等。此外，政府也協助產業加深與各國往來，布局全球，並接軌國際趨勢。

蔡總統指出，淨零轉型和人工智慧是下個階段的發展重點，為掌握AI商機，政府多管齊下，包括透過深耕軟硬體核心技術、優化科技人才等，提升企業經營和生產效率，進而帶動營收成長，新政府也會持續朝同樣方向協助企業。

提及綠能發展，蔡總統表示，過去8年台灣已累積豐碩成果，截至去年，台灣再生能源裝置容量為2016年的3.8倍，風力與太陽光電發電更是增加超過7倍，台灣會持續發展綠能。

蔡總統表示，再生能源為淨零轉型關鍵選項，因應國際趨勢，各大企業紛紛加入 RE100 RE100小百科 RE100是由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）所主導的全球再生能源倡議。

加入企業須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，並逐年提報使用進度。

企業在全球各地營運據點所使用的電力，都必須來自可再生資源：生質能（包含沼氣）、地熱、太陽能、水力與風力。不論是從市場上購電或自行發電皆可，前者需要有國際再生能源憑證（Renewable Electricity Certificates, REC），而後者所有製造、消耗的再生能源都必須符合可靠、透明的要求並經過第三方認證。 看更多 關閉 ，證明台灣走在正確的路上。

吳東亮致詞時提出4大期許，涵蓋AI、淨零碳排、金融科技與兩岸關係等層面。對此蔡總統表示，會將吳東亮的建言貼在交接事項，並與新政府做好交接工作，相信台灣政府與產業界攜手努力下，將替台灣經濟創造另一波高峰。（編輯：楊凱翔）1130227