碳交所攜手中興大學推廣台灣自然碳匯 促進農業收益

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（中央社記者羅元駿台北27日電）持續邁向2050淨零排放目標，碳交所攜手中興大學簽訂自然碳匯推廣合作備忘錄，傳遞碳權概念，提高業界對碳權、自然碳匯的認識和參與度，期望一起加速台灣淨零永續淨零發展。

碳交所與中興大學在2月23日簽署「台灣自然碳匯推廣合作備忘錄」，由中興大學校長詹富智、台灣碳權交易所董事長林修銘代表簽署，民進黨籍立委蔡其昌擔任見證者。

林修銘表示，自然碳匯是國家推動淨零轉型的關鍵戰略之一，土壤、森林等自願減量專案將可能成為未來國內減量額度的重要供給。此次與中興大學合作推廣，希望能透過強化自然碳匯潛量，發展綠色商機，同時增加農友及產業利害關係人收益。

詹富智指出，氣候變遷議題日益重要，興大以農起家，具備豐沛的農產業技術、研究及人才資源，對氣候衝擊、增匯及碳匯方法學皆有研究，推動台灣自然碳匯責無旁貸，深化農產業界對減碳行動及碳權的認識和參與。

蔡其昌表示，國家淨零路徑上不能遺漏任何人，政府、學校及企業都要行動，興大與碳交所的合作即是將商業機制透過學校、交易平台導入農產業，將減碳與農民收益進行連結，共同邁向淨零。

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碳交所表示，去年首批引進的國際碳權為移除型，屬於發展較成熟的再生能源及潔淨水源等減少或避免排放類型，雖然發展成熟但仍要經過多重篩選機制，如碳權年份、事後額度、SDGs數量及認證機構且於國際上較無爭議等條件才上架。

今年3月底力拚的第2批碳權交易，碳交所將納入自然碳匯產品，碳交所指出，自然碳匯的專案具有固碳、環境效益、生物多樣性等多重價值，考量企業對不同碳權的需求和用途，碳交所亦將持續往多元類型的方向努力，以符合企業減碳策略的廣泛性需求。（編輯：潘羿菁）1130227