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白天熱入夜轉涼北台灣探20度 西半部午後雷陣雨

2024/5/8 08:19
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（中央社台北8日電）中央氣象署指出，今天東北季風增強，東半部地區局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨；中午前後稍為悶熱，入夜後各地氣溫逐漸轉涼，北台灣低溫約攝氏20度左右。

氣象署表示，今天東北季風增強，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，大台北山區有零星飄雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，降雨範圍相較昨天更擴大，中南部山區有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，北部及宜花地區白天高溫約20至29度，其他地區高溫31至33度，中午前後稍為悶熱，隨著東北季風增強，入夜後各地氣溫逐漸轉涼，北台灣低溫約20度左右，其他地區為22至24度，感受稍有涼意。

氣象署指出，東北風增強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風稍增強，東北風可能持續挾帶境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1130508

#台灣
#環境部
#中央氣象署
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