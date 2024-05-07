中國宣布 延長法德義荷等12國免簽至2025年底

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（中央社台北7日電）中國外交部發言人林劍今天下午宣布，中國決定延長對持法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡等12國護照者入境15天免簽政策，至2025年12月31日截止。

當地時間6日晚間，中國國家主席習近平在巴黎出席「中法企業家委員會」第6次會議閉幕式並致辭時宣布，中方決定對法國等12國公民短期赴中的免簽政策，延長至2025年底，但沒有提到是哪12國。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

林劍說，為進一步促進中外人員往來，中方決定延長對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡等12國免簽政策至2025年12月31日。

他表示，持這12國普通護照人員赴中國經商、旅遊、觀光、探親訪友和過境不超過15天者，可免辦簽證入境。

在2023年初COVID-19疫情結束後，中國重新開放國門，但外國人士前往中國觀光、經商的人數始終未能恢復到疫情前的水準。

為此，中國外交部2023年11月24日宣布，自同年12月1日至2024年11月30日，單方面對持有法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等6國護照者實施入境15天免簽政策。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130507