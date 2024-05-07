中國五一假期 每日人均消費低於COVID-19疫情前

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（中央社記者李雅雯台北7日電）中國五一假期消費冷，外出旅遊人次雖較去年同期增加，旅遊客單價卻偏低，5天假期每日人均消費人民幣113元（約新台幣516元），低於COVID-19疫情發生前、2019年同期的151元。

第一財經今天刊載中國首席經濟學家論壇理事、中國金融四十人論壇特邀研究員鍾正生所撰報告。內容指出，長達5天的五一假期（5月1至5日）是觀察中國經濟的重要窗口，可以顯示目前國內需求是「冷」或是「熱」。

這份報告將假期消費分為國內旅遊、跨境旅遊、電影票房等3部分加以探討。

據中國文化和旅遊部（文旅部）數據中心估算，在五一假期間，全國國內旅遊出遊人次計約2.95億人次，年增7.6%，較2019年同期增加28.2%；遊客出遊總花費約人民幣1668.9億元，年增12.7%。

國內旅遊呈現客單價偏低特色，2019年五一假期為4天，以2019年為基準，經調整後，今年五一假期旅遊人次恢復率128%；人均旅遊支出卻僅恢復至2019年同期88.5%。

今年五一假期每日人均消費人民幣113元，低於2019年同期人民幣151元，也低於去年端午節以來主要假期。

在跨境旅遊部分，中國旅遊研究院數據顯示，五一假期間，前往新加坡、日本、泰國、美國、韓國、越南、馬來西亞、澳大利亞、緬甸、印尼等地的遊客人數占出國旅遊總人數60.7%。

在電影票房收入部分，今年五一檔期電影票房總收入超過去年同期，燈塔專業版數據資料顯示，全國電影票房收入為人民幣15.267億元，年增0.4%；略低於2019年五一檔期的人民幣15.271億元。

由於2019年五一假期僅4天，以日均電影票房收入觀察，今年五一檔期電影票房日均收入也僅恢復至2019年同期91.4%。（編輯：邱國強）1130507