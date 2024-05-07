福建號信號旗像日本國旗 中國網友一度群情激憤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）中國第3艘航空母艦福建號1日起進行首度海試。艦上懸掛的信號旗中，兩面白底紅圈的信號旗因與日本國旗圖案幾無二致，引發不少中國網友群情激憤。但事實上，這一旗幟是國際通用的船舶旗語，代表數字1，是福建號舷號18號的一部分。

綜合香港01報導及中國網路訊息，由於相關圖片流出，福建號航艦在5月1日首度海試前，就已引起許多中國軍迷及民眾關注。當天福建號正式啟動海試時，這些軍迷及網友的情緒一片沸騰，留言區內更充滿著興奮之情及激動的愛國言語。

但在新聞畫面中，有網友發現福建號上懸掛的兩組共6面三角形的信號旗中，有2面信號旗的圖案是白色底，中央搭配紅色實心圓圈，整面旗幟的圖案看上去和日本國旗並無二致。而其中1面的旁邊，正好懸掛的是中國國旗五星旗。

於是，這一畫面引起不少中國網友質疑，福建號海試為何要懸掛和與日本國旗一樣的旗幟？其中一些網友的言詞十分激烈，並要求軍方解釋。但當時已有少數網友提到，這面旗幟應該是船舶旗語的一部分。

根據報導，有中國海軍軍事迷出面解釋，這兩面白底紅圈的信號旗並非日本國旗，而是屬於國際通用的船舶旗語，代表的是阿拉伯數字的1，並要不明究裡的中國網民「別誤會」。

報導引用臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」發文指出，福建號海試懸掛的兩組信號旗中，其中1組3面信號旗代表的3個代碼是「18Y」，意思是指「18號船正在走錨」，也就是這艘舷號18號的船隻正在起錨或正在下錨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國第1、第2艘航空母艦遼寧號及山東號舷號分別是16及17，而福建號艦身目前尚未漆上舷號。若以上述旗語推斷，18號成為福建號的舷號也屬合理。而在舷號漆上之前，便以旗語告知他船，有如汽車的臨時牌照。

至於福建號上的另1組3面信號旗中，仍有這面白底紅圈的信號旗，而這3面信號旗代表的3個代碼是「RU1」，在國際旗語中代表的意思是「本船正在試航」。（編輯：邱國強/吳柏緯）1130507