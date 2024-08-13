巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網紅抗議無效

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（中央社台北13日電）中國網紅「張教官」今天指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗，他們提供五星旗要求掛上遭拒。該飯店的中國籍廚師稱，原本有懸掛五星旗，但遭台籍蘇姓總經理下令剪掉，他提出抗議也無效。

長榮桂冠酒店告訴中央社記者，一貫秉持客戶至上服務精神，致力於提供賓客盡善盡美住宿體驗，近期響應奧林匹克運動會盛事，飯店於大廳進行相關布置，近日旅客對長榮桂冠酒店巴黎的奧運布置提意見，未能提供旅客最好體驗，深表遺憾。

長榮桂冠酒店說，未來將持續精進，希望提供更優質服務，讓每名旅客都能享受更完美住宿體驗。

張教官是中國知名旅遊網紅，在抖音擁有693萬粉絲。他今天在抖音發布一段「巴黎的台灣酒店 拒絕懸掛中國國旗」的短影音。

影片顯示，張教官一行人11日入住預定的巴黎長榮桂冠酒店，發現酒店大廳內懸掛奧運參賽國家的國旗，但他四處查看，沒有看到五星旗，於是向櫃台接待人員表示，中國在奧運（拿到）金牌是第一的，但是這裡沒有（中國）國旗；張教官又問「這是中國酒店嗎？」，接待人員回說「這是台灣人的」。

張教官表示，他們有攜帶相同尺寸的五星旗，但接待人員表示，他不能掛，這是管理層決定的。隨後張教官一行人拿了兩幅五星旗給接待人員，仍遭到拒絕，並向張教官表明：「你不能決定酒店的任何裝飾。」

張教官要求接待人員聯繫經理，也被接待人員以「今天是週日」拒絕；他們隨後表明退房。

張教官透過地陪訪談一名自稱在巴黎長榮桂冠酒店擔任中餐行政主廚的楊姓廚師。楊姓廚師稱，酒店18日把各國國旗掛上，當時他有看到五星旗，但隔天回來就沒有了。

楊姓廚師並稱，酒店告訴他，是蘇姓總經理18日看到五星旗指示工作人員剪掉的；蘇總是台灣人，台灣總公司派來的，蘇總才有權去做這個決策。

楊姓廚師還稱，蘇總是故意剪掉五星旗的，他已為此向酒店高層提出三次抗議。

楊姓廚師秀出手機裡的一封電子郵件內文，表示他向酒店反對這種「歧視行為」，但酒店管理人員回覆稱，「我們提醒您，酒店的裝飾或布局選擇，屬於公司的管理和領導的權利」、「酒店的裝飾與你無關，與你的權責無關」，並要求他「專注於廚房的工作，不要干涉酒店管理及干擾其他人員的工作」。

楊姓廚師還表示，巴黎長榮桂冠酒店的入住客人，最少60%至70%是中國人。張教官則稱，按每人每天住宿費300歐元（下同，約新台幣1萬638元）計算，巴黎長榮冠桂在15天（奧運期間），就賺了1200多萬元。

張教官最後揚言，此事讓他們很憤怒，還會去酒店問清楚，到底是長榮集團還是蘇姓總經理不讓掛五星旗。（編輯：楊昇儒）1130813