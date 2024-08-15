巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國旅遊平台下架上海店相關搜尋

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（中央社記者李雅雯上海15日電）巴黎長榮桂冠酒店被控奧運期間拒掛中國五星旗，事件熱度在中國社群升溫，掀起抵制聲音。中國旅遊平台攜程旅行下架上海長榮桂冠酒店關鍵字搜尋，消費者未能透過這一管道訂房。

中央社記者15日中午致電上海長榮桂冠酒店，工作人員證實，攜程旅行於14日下架了上海長榮桂冠酒店關鍵字搜尋，目前除了官方訂房管道外，消費者沒有辦法透過其他途徑、其他平台訂房。

這名工作人員對中央社記者表示，攜程旅行下架了上海長榮桂冠酒店關鍵字搜尋，目前也沒有恢復搜尋的時程表，不清楚何時可再透過攜程旅行訂房，倘若消費者有訂房需求，可以透過官網訂房。

實測攜程旅行平台可發現，輸入「上海長榮桂冠酒店」、「長榮桂冠酒店」等關鍵字皆未能查得結果。

巴黎長榮桂冠酒店被控奧運期間拒掛中國五星旗事件在中國社群發酵，「＃長榮桂冠酒店台籍經理剪掉五星紅旗＃」討論串一度衝上微博熱搜第2位，抵制、嚴查等聲音浮現，上海長榮桂冠酒店成為被開鍘對象。

事件起於中國網紅「張教官」發布影片指控，巴黎奧運期間，巴黎長榮桂冠酒店內部懸掛參賽國的國旗，獨漏了五星旗，要求酒店人員掛上遭拒。影片還找來內部中國籍廚師指稱，原掛有五星旗，卻被台籍經理要求剪掉。

對於巴黎長榮桂冠酒店五星旗事件，長榮桂冠酒店發表聲明回應，酒店一貫秉持客戶至上服務精神，致力於提供賓客盡善盡美的住宿體驗，酒店近期因應奧運盛事進行相關布置，對於未能提供旅客最好的體驗，深表遺憾，未來將持續改進，讓每一位賓客都能享受更完美的住宿體驗。（編輯：廖文綺）1130815