拒掛五星旗遭中國網友抵制 長榮桂冠酒店發聲明致歉

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（中央社台北15日電）針對巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗在中國引發抵制，長榮桂冠酒店今晚發表聲明，對事件造成部分住客觀感欠佳與各界關切「深感抱歉」，強調不希望此事影響兩岸人民的情感，長榮集團希望兩岸關係和平發展。

長榮桂冠酒店15日晚間在上海長榮桂冠酒店官網發表聲明書。

聲明表示，針對此次部分住客對於長榮巴黎桂冠酒店在奧運期間的相關佈置表達關切，長榮桂冠酒店表示，本酒店一貫秉持客戶至上的服務精神，致力於提供每位賓客盡善盡美的住宿體驗。唯該酒店對於此次事件「處理思慮有欠周全」，造成部分住客觀感欠佳與各界之關切，「深感抱歉」，會持續加強相關人員之教育訓練，以避免日後類似情況再度發生。

聲明強調，長榮桂冠酒店不希望此事影響兩岸人民的情感，長榮集團總裁張榮發先生在世時也致力推動兩岸經貿合作，並不遺餘力整合集團企業資源回饋社會，長榮桂冠酒店也一如既往秉持張總裁的理念，「希望兩岸關係和平發展，朝向兩岸人民共同期待的方向前進」。

聲明最後表示，長榮桂冠酒店未來將持續精進，期望能提供更優質的服務，讓每一位賓客都能享受更完美的住宿體驗。

中國網紅「張教官」13日發布影片，指控巴黎長榮桂冠酒店在內部懸掛奧運參賽國國旗，卻獨漏五星旗，他們提供五星旗要求掛上遭拒。該飯店的楊姓中國籍廚師聲稱，原本有懸掛，但遭台籍蘇姓總經理故意剪掉，他提出抗議也無效。

影片發布後，引發一些中國網友號召全面抵制長榮桂冠酒店，部分旅遊平台其後下架上海長榮桂冠酒店、巴黎長榮桂冠酒店，事件越演越烈，今天躍為中國社群最熱門話題。許多中國網友在網上呼應抵制，還有網友要求全面嚴查台灣企業。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130815