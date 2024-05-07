基隆市府斥資352萬元 暖暖高中人工草皮球場啟用

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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市府斥資352萬餘元，整建暖暖高中操場，將橄欖球訓練場原有壓克力材質翻新為人工草皮，草皮球場今天啟用，有選手說，過去場地凹凸不平會跌倒受傷，現在可以放心練習。

基隆市長謝國樑今天和德和國小與暖暖高中國中部橄欖球選手們一同開球，謝國樑為球場啟用開球後，兩校橄欖選手舉辦友誼賽，謝國樑也在現場觀賽，為選手打氣加油。

謝國樑表示，德和國小和暖暖高中國中部選手在橄欖球比賽屢獲佳績，市府一定會成為學生們最堅強的後盾，無論是三級銜接或是職業體育賽事，市府都會繼續努力推動，也請各界給予支持鼓勵。

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基隆市政府教育處表示，原有場地為壓克力材質且有多處破損，使得選手無法紮實訓練，市府投入新台幣352萬餘元，協助暖暖高中整建操場，將橄欖球訓練場翻新為人工草皮，也設置成手球訓練場，提供學生安全、舒適且多功能的運動空間。

暖暖高中校長單益章說，感謝市府補助經費改善學校操場，除了人工草皮橄欖球和手球訓練場外，兩旁並設置排球場，提供校隊訓練及學生平日運動更優質的活動場地。（編輯：李錫璋）1130507