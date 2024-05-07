雲林2國定古蹟宮廟文資震後毀損 將提計畫修復

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）花蓮0403地震後餘震不斷，國定古蹟雲林縣拱範宮由匠師陳天乞製作的交趾陶毀損，還有國定古蹟北港朝天宮的三川殿剪黏斷裂，雲林縣文觀處將協助提計畫修復。

雲林縣拱範宮總幹事吳國寶今天告訴中央社記者，拱範宮廟史逾300年，現為國定古蹟，歷經多次修復，保留木雕家黃龜理、石匠師蔣九、交趾陶匠師陳天乞與姚自來等人作品。

吳國寶說，花蓮地震後餘震不斷，拱範宮發現陳天乞的部分作品有毀損，現已盤點廟內其他受損文物，將向文資局提報計畫修復。

雲林縣文化觀光處文化資產科長張力元表示，國定古蹟北港朝天宮的三川殿剪黏斷裂，以及虎邊番仔樓出入口的雨庇部分，因地震導致屋瓦與桷木間的白灰泥震損並掉落，預計清理損壞處並修復原貌。

此外，歷史建築原大埤鄉農業信用組合從民國83年閒置迄今，民國101年登錄歷史建築，108年5月以鋼架支撐保護，同年9月完成修復及再利用計畫。

雲林縣文觀處指出，大埤鄉農業信用組合前棟僅存的四面磚牆水泥塊剝落，裂縫位移加大，而後棟的水泥天花板剝落更劇，導致鋼筋裸露，已提報文資局爭取規畫設計及修復工程等經費逾新台幣3849萬元。（編輯：郭諭儒）1130507