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雲林2國定古蹟宮廟文資震後毀損 將提計畫修復

2024/5/7 16:53（5/7 17:11 更新）
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國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮由匠師陳天乞製作的交趾陶受近期地震影響毀損，廟方表示，現已盤點廟內其他受損文物，將向文資局提報計畫修復。（麥寮拱範宮提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年5月7日
國定古蹟雲林縣麥寮拱範宮由匠師陳天乞製作的交趾陶受近期地震影響毀損，廟方表示，現已盤點廟內其他受損文物，將向文資局提報計畫修復。（麥寮拱範宮提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年5月7日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）花蓮0403地震後餘震不斷，國定古蹟雲林縣拱範宮由匠師陳天乞製作的交趾陶毀損，還有國定古蹟北港朝天宮的三川殿剪黏斷裂，雲林縣文觀處將協助提計畫修復。

雲林縣拱範宮總幹事吳國寶今天告訴中央社記者，拱範宮廟史逾300年，現為國定古蹟，歷經多次修復，保留木雕家黃龜理、石匠師蔣九、交趾陶匠師陳天乞與姚自來等人作品。

吳國寶說，花蓮地震後餘震不斷，拱範宮發現陳天乞的部分作品有毀損，現已盤點廟內其他受損文物，將向文資局提報計畫修復。

雲林縣文化觀光處文化資產科長張力元表示，國定古蹟北港朝天宮的三川殿剪黏斷裂，以及虎邊番仔樓出入口的雨庇部分，因地震導致屋瓦與桷木間的白灰泥震損並掉落，預計清理損壞處並修復原貌。

此外，歷史建築原大埤鄉農業信用組合從民國83年閒置迄今，民國101年登錄歷史建築，108年5月以鋼架支撐保護，同年9月完成修復及再利用計畫。

雲林縣文觀處指出，大埤鄉農業信用組合前棟僅存的四面磚牆水泥塊剝落，裂縫位移加大，而後棟的水泥天花板剝落更劇，導致鋼筋裸露，已提報文資局爭取規畫設計及修復工程等經費逾新台幣3849萬元。（編輯：郭諭儒）1130507

#吳國寶
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