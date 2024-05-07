和陳庭妮組團當房仲 蔡凡熙動念買5折凶宅

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（中央社記者洪素津台北7日電）陳庭妮、蔡凡熙在戲劇「幸福房屋事件簿」組成「凶宅調查小組」，戲外蔡凡熙一直想要置產，無奈沒緣分找到好房，他也曾動念想要買凶宅，笑說：「100坪3000萬，還是買不起」。

蔡凡熙在新戲中演出有「靈異鼻」的房仲，看遍各種凶宅，戲外蔡凡熙坦言自己一直有在看房，無奈房價根本追不上，他說：「房價漲幅的速度飛快，我每次存好錢要買，發現頭期又要多3、400萬。」

日前蔡凡熙聽聞好友居住地有凶宅要釋出，詢問下發現百坪的豪宅要5折出售，一問價錢又卻步，他哀怨說：「打5折下去我一樣買不起，要3000多萬。」這讓他感嘆有錢買房的人真的好厲害。

陳庭妮也分享看房經驗，曾看過一間房，一到客廳就頭暈，根本無法踏出客廳區域，總覺得有一股無形的力量去阻止她看房。

另外時尚F4丁春誠副業經營有成，但仍不想放棄拍戲，一年都會有一部戲劇作品，這次他演出房仲業副總裁追愛陳庭妮，提及相關「撞鬼」經驗，丁春誠笑說，「最怕職場上遇到鬼，閃鬼真的很重要」。（編輯：吳協昌）1130507