胡宇威挑戰划船到石垣島 放閃喊平安上岸再求婚一次

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（中央社記者洪素津台北29日電）實境節目「上船了各位！」促進台日交流，三立總經理高明慧、文化部長史哲等出席「台日影視交流發表會」。藝人胡宇威說，登上石垣島若看到老婆陳庭妮，他會感動到再求婚一次。

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目「上船了各位！」，內容以海上划獨木舟的方式跨越國界，從花蓮出海航向日本石垣島。節目除獲得台日官方與民間單位的各種支持，也與日本極東合作，為台日影視交流的未來描繪更光明的前景。

文化部長史哲表示，「上船了各位！」正呼應文化部所提出4年新台幣100億元的「文化黑潮」計畫。節目展現了海洋文化及台日深化的友誼，更代表著影視內容已從電視台走向全球網路的時代，除了說台灣的故事，還可將大家共同的故事說給全世界聽。

這次藝人胡宇威和雷艾美勇敢接下划船到日本石垣島的挑戰，2人逗趣表示最害怕就是出海過程遇到鯊魚。2人坦言，這次實境節目要不斷地重訓練習、考驗肌耐力及划船技巧，可說是冒命接下任務，雖然是綜藝節目，但真的不能開玩笑。

藝人們目前經過2次團練，胡宇威覺得大家姿勢都還不太標準，未來要練到2小時8公里至10公里的進度才行。雷艾美則表示，大家接下挑戰都像瘋了一樣，每天工作完就是練習自己的各種體力，認為能夠完成這項任務是很熱血的。

胡宇威接下艱鉅任務，提及老婆陳庭妮有陪同練習，陳庭妮在旁也躍躍欲試說：「如果我划，你覺得可以嗎？會成功嗎？」胡宇威笑說：「我覺得妳划不到。」而如果登島時老婆在石垣島上等他的話，胡宇威說：「那我會再向她求婚一次。」（編輯：張雅淨）1130429