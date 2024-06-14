羅蘭應援「上船了」 欽點胡宇威、郭泓志當男公關

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（中央社記者洪素津日本石垣市14日電）台日合作實境秀「上船了各位！」台灣7藝人成功划船登日本石垣島慶功，日本著名男公關羅蘭也到場應援，他受訪時開心表示，胡宇威和郭泓志有當男公關的潛力，非常有魅力。

三立、華視與文策院聯手日本極東打造實境節目「上船了各位！」橫跨台日的獨木舟冒險挑戰，7名藝人胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美挑戰人生極限，一起跨越海上大挑戰，日本著名男公關羅蘭也到場搖旗應援。

應援團團長、日本著名男公關羅蘭13日參與「上船了各位！」登島慶功記者會表示，很開心擔任節目的應援團長，也提到跟台灣7名藝人相處得很開心；在迎接完登島後，有一起吃飯慶功，沒想到席間羅蘭聞了KID腋下，讓他傻眼：「真的滿臭的，不過KID如果要當男公關應該不太行，得先鍛鍊腹肌才行。」

而問起「上船了各位！」團隊中，胡宇威、郭泓志、蔡昌憲誰比較適當男公關，羅蘭先是逗趣表示：「都太老了！」也解釋自己31歲已經算是爺爺等級的男公關，一般男公關都是從18歲開始。

羅蘭表示，若以自己是老闆的標準來看，胡宇威、郭泓志有發展的潛能，他稱讚郭泓志體格很好且相當有魅力，「我身邊的女性員工都很喜歡他」；胡宇威則是顏值很高，也有身材；至於蔡昌憲，「他可能會被吃掉，應該不太適合」；對此，蔡昌憲不服地開玩笑說：「被吃掉也有被吃掉的市場。」

羅蘭是日本超夯男公關，面對自己的顏面、體態相當重視，他透露自己在日本有經營醫美診所還有男性除毛店，他希望能夠把男性除毛推廣到台灣，也期待可以到台灣開男公關店。

至於醫美部分，羅蘭表示自己很注重美白，會醫美雷射來維持美貌，訪問間羅蘭也無預警開撩台灣女記者，「你很漂亮不用醫美」，逗得女記者用日文喊感謝。

羅蘭已經來台灣工作過2次，他期盼可以再次到台灣挑戰臭豆腐，「第1次去挑戰的時候不太行，大家都說會越吃越習慣，但是我試了第2次還是不行，真的太特別了，到目前還沒有成功。」（編輯：陳政偉）1130614