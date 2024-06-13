實境秀「上船了」從花蓮划到石垣島 征服黑潮創舉盼帶動台日觀光[影]

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（中央社記者洪素津日本石垣市13日電）台日合作實境秀「上船了各位！」成功登島，今天7藝人齊聚慶功記者會，台灣日本關係協會會長蘇嘉全、沖繩縣副知事池田竹州到場慶賀，表示此項企劃是創舉，盼能帶動台日觀光交流。

三立、華視與文策院聯手日本極東打造實境秀「上船了各位！」，由7名藝人胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美從台灣花蓮接力划獨木舟到日本石垣島，大夥也於11日成功登島，今天舉辦慶功記者會，與會嘉賓除了藝人們外，台灣日本關係協會會長蘇嘉全、沖繩縣副知事池田竹州等人也出席慶賀。

7名藝人挑戰人生極限，成功征服260公里的黑潮航程，一起跨越國際的海上大挑戰讓藝人們和製作團隊全都感動落淚，蔡昌憲划船過程腸胃不適上吐下瀉，鍾瑶中暑、脫水，郭泓志則是划到瘦了3公斤，旅途中更是驚遇鯊魚，節目內容有歡笑、有淚水，更有極驚險的時刻。

蘇嘉全致詞表示，這次要感謝沖繩縣及石垣市的大力幫忙，才能順利完成，並笑說：「如果能划回台灣就更好了！」更透露，「當初接洽的時候，我說不太可能，還以為是滑龍舟國手，沒想到是藝人，事實上我們真的完成壯舉，而且時間縮短5小時，可見大家精力是無窮的」。

池田竹州則感性說用獨木舟是很困難的計畫，獻上很深的致意，相關人員真的很勇敢、很厲害，隨後也提及疫情後沖繩觀光有不少台灣人來，「台灣真的是我們很重要的夥伴」。

三立都會台副台長黃曉玫表示「上船了各位！」把我們從台灣花蓮帶到日本石垣島，串連起這份美好冒險的緣分。華視副總經理蘇桂瑩表示，深感榮幸可以做為此次「上船了各位！」具熱血和國際性的跨國實境節目的投資夥伴。記者會現場還特別準備了日本傳統的鏡開慶功儀式，恭賀這次成功登島。（編輯：李亨山）1130613

影片來源：上船了各位!

海上冒險實境綜藝節目「上船了各位」4月18日在台中開鏡，記錄藝人鍾瑶（左起）、瑞瑪．席丹、KID、雷艾美、胡宇威、蔡昌憲、郭泓志的獨木舟大冒險，眾人最終目標要從花蓮外海划到日本石垣島。（三立提供）