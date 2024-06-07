觀光署與日本京急電鐵合推彩繪電車 盼帶動訪台熱潮

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）交通部觀光署在日本京濱急行電鐵株式會社（簡稱京急電鐵）的協助下，今起推出台灣觀光特別彩繪電車，盼宣傳台灣魅力，促進日人訪台觀光；電車內外的設計含有許多台灣元素，讓人充滿驚喜。

觀光署和日本京急電鐵今天在京急店鐵東京品川車站3號線月台，舉行台灣觀光特別彩繪電車發車典禮，駐日副代表周學佑、觀光署主秘方正光、觀光署東京事務所所長鄭憶萍、日本旅行業協會理事長蝦名邦晴、日本觀光振興協會理事長最明仁、京急電鐵會長（董事長）原田一之等人出席。

這班列車的彩繪部分以交通部觀光署的宣傳標語「嗶嗶嗶嗶！台灣」為主軸，車廂內的懸吊海報、車窗上方橫幅廣告都以台灣各地觀光景點設計圖樣；車廂內部延續車廂外的「台灣」藝術字體，組合而成「鳳梨車廂」、「茶葉車廂」以及「蘭花車廂」，帶領遊客抽離都市忙碌的生活，走進植物之中，共乘一片療癒之地。

此外，車廂內部集結日本旅遊業之力，與在地的13家日本旅行社與6家航空業者合作，推出多種旅遊台灣的產品，提供了一個深度體驗台灣豐富自然與文化的機會。

方正光在發車典禮上致詞表示，感謝京急電鐵協助這班台灣觀光特別彩繪列車在日本宣傳，希望能藉由這班列車帶動台灣旅遊熱潮。台灣和日本是非常友好、親近的國家，台灣民眾訪日本的遊客非常多，盼日本民眾也能多多訪台旅遊。

方正光說，原本這班台灣觀光特別彩繪列車的宣傳期預計一個月，因為京急電鐵會長原田非常關心台灣的觀光宣傳及403花蓮大地震，特別延長為3個月。據了解，東京羽田機場每天遊客有將近19萬人次，3個月的宣傳預計可達到500萬旅遊人次，非常有力。

方正光認為，這班台灣觀光特別彩繪列車，車廂內的展示涵蓋台灣的旅遊、文化、景色一定會打動日本民眾的心，驅使日本民眾訪台。

周學佑以日文致詞表示，台日有共同的價值觀，雙方國民感情非常良好。台灣的民調顯示，台灣人最喜歡的國家、最想旅遊的國家就是日本，台日兩國每當發生災害，兩國人民都能互相協助。

他說，今年1至5月，到日本觀光的台灣民眾人數逾200萬人次，與過去同期相較，創新高紀錄。他希望日本民眾有時間務必到台灣旅遊，因為台灣的小籠包、芒果剉冰真的很好吃；感謝日本方面的協助，希望一同促進台日觀光交流。

京急電鐵會長原田一之致詞時，首先對403花蓮大地震表達關心。他說，這班台灣觀光特別彩繪列車原訂4月中舉辦，因花蓮大地震延至今天；這次使用的列車是代表京急電鐵的紅色列車，上面彩繪「台灣」的文字，還加上茶葉、鳳梨、蘭花充滿台灣意象的設計，希望能吸引更多人到台灣觀光。

原田說，台灣訪日遊客人數增加很多，但很遺憾地，日本民眾訪台遊客近期減少許多，他很希望更多日本民眾訪問「元氣台灣」，好好享受樂趣，而且是搭乘京急電鐵的電車去羽田機場，從羽田機場飛往台灣。

原田打趣說：「我今天要搭這台灣觀光特別彩繪列車去羽田機場，但很遺憾地，我今天無法這樣直接從羽田飛往台灣，下次有機會一定搭台灣觀光特別彩繪列車去羽田，然後飛往台灣。」

觀光署東京事務所表示，京急電鐵台灣觀光特別彩繪列車即日起運行至9月28日，盼吸引日本民眾搭乘，「來趟魅力無限的台灣驚喜之旅。」（編輯：陳慧萍）1130607

交通部觀光署和日本京急電鐵7日在京急店鐵東京品川車站月台舉行台灣觀光特別彩繪電車發車典禮。這班列車宣傳標語「嗶嗶嗶嗶！台灣」，車廂內有台灣各地魅力無窮的觀光景點圖樣，包括台灣的鳳梨、茶葉、蘭花。中央社記者楊明珠東京攝 113年6月7日

交通部觀光署和日本京急電鐵7日在東京品川車站舉行「嗶嗶嗶嗶！台灣」特別彩繪列車發車典禮。圖為品川車站站長山本勝廣舉手代表發車。中央社記者楊明珠東京攝 113年6月7日