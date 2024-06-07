觀光署與日本京急電鐵合推彩繪電車 盼帶動訪台熱潮
（中央社記者楊明珠東京7日專電）交通部觀光署在日本京濱急行電鐵株式會社（簡稱京急電鐵）的協助下，今起推出台灣觀光特別彩繪電車，盼宣傳台灣魅力，促進日人訪台觀光；電車內外的設計含有許多台灣元素，讓人充滿驚喜。
觀光署和日本京急電鐵今天在京急店鐵東京品川車站3號線月台，舉行台灣觀光特別彩繪電車發車典禮，駐日副代表周學佑、觀光署主秘方正光、觀光署東京事務所所長鄭憶萍、日本旅行業協會理事長蝦名邦晴、日本觀光振興協會理事長最明仁、京急電鐵會長（董事長）原田一之等人出席。
這班列車的彩繪部分以交通部觀光署的宣傳標語「嗶嗶嗶嗶！台灣」為主軸，車廂內的懸吊海報、車窗上方橫幅廣告都以台灣各地觀光景點設計圖樣；車廂內部延續車廂外的「台灣」藝術字體，組合而成「鳳梨車廂」、「茶葉車廂」以及「蘭花車廂」，帶領遊客抽離都市忙碌的生活，走進植物之中，共乘一片療癒之地。
此外，車廂內部集結日本旅遊業之力，與在地的13家日本旅行社與6家航空業者合作，推出多種旅遊台灣的產品，提供了一個深度體驗台灣豐富自然與文化的機會。
方正光在發車典禮上致詞表示，感謝京急電鐵協助這班台灣觀光特別彩繪列車在日本宣傳，希望能藉由這班列車帶動台灣旅遊熱潮。台灣和日本是非常友好、親近的國家，台灣民眾訪日本的遊客非常多，盼日本民眾也能多多訪台旅遊。
方正光說，原本這班台灣觀光特別彩繪列車的宣傳期預計一個月，因為京急電鐵會長原田非常關心台灣的觀光宣傳及403花蓮大地震，特別延長為3個月。據了解，東京羽田機場每天遊客有將近19萬人次，3個月的宣傳預計可達到500萬旅遊人次，非常有力。
方正光認為，這班台灣觀光特別彩繪列車，車廂內的展示涵蓋台灣的旅遊、文化、景色一定會打動日本民眾的心，驅使日本民眾訪台。
周學佑以日文致詞表示，台日有共同的價值觀，雙方國民感情非常良好。台灣的民調顯示，台灣人最喜歡的國家、最想旅遊的國家就是日本，台日兩國每當發生災害，兩國人民都能互相協助。
他說，今年1至5月，到日本觀光的台灣民眾人數逾200萬人次，與過去同期相較，創新高紀錄。他希望日本民眾有時間務必到台灣旅遊，因為台灣的小籠包、芒果剉冰真的很好吃；感謝日本方面的協助，希望一同促進台日觀光交流。
京急電鐵會長原田一之致詞時，首先對403花蓮大地震表達關心。他說，這班台灣觀光特別彩繪列車原訂4月中舉辦，因花蓮大地震延至今天；這次使用的列車是代表京急電鐵的紅色列車，上面彩繪「台灣」的文字，還加上茶葉、鳳梨、蘭花充滿台灣意象的設計，希望能吸引更多人到台灣觀光。
原田說，台灣訪日遊客人數增加很多，但很遺憾地，日本民眾訪台遊客近期減少許多，他很希望更多日本民眾訪問「元氣台灣」，好好享受樂趣，而且是搭乘京急電鐵的電車去羽田機場，從羽田機場飛往台灣。
原田打趣說：「我今天要搭這台灣觀光特別彩繪列車去羽田機場，但很遺憾地，我今天無法這樣直接從羽田飛往台灣，下次有機會一定搭台灣觀光特別彩繪列車去羽田，然後飛往台灣。」
觀光署東京事務所表示，京急電鐵台灣觀光特別彩繪列車即日起運行至9月28日，盼吸引日本民眾搭乘，「來趟魅力無限的台灣驚喜之旅。」（編輯：陳慧萍）1130607
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