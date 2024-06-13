「上船了」航程中遭鯊魚追 郭泓志腳麻擺臭臉

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（中央社記者洪素津日本石垣市13日電）台日合作實境秀「上船了各位！」成功登島，今天7藝人齊聚慶功記者會，暢談划行260公里的黑潮航行，旅途中大夥被公牛鯊追著跑，郭泓志還因腳麻不適頂著一張臭臉。

由三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境節目「上船了各位！」，橫跨台日的獨木舟冒險挑戰，7名藝人胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美挑戰人生極限，一起跨越國際的海上大挑戰。

記者會後藝人們接受媒體訪問，提到260公里長征中竟被公牛鯊追著跑，每個人的耳mic都傳來「不是baby shark！」鍾瑶形容公牛鯊有橡皮艇那麼大，胡宇威也喊：「背鰭就跟我手臂一樣寬。」

藝人們經歷多次訓練划船，一路從花蓮港划向石垣島，這一段260公里的路線，7人不眠不休經歷55個小時才到達，過程除考驗毅力，更要克服潮水海象、黑夜，是技術、體能與身心靈的全面考驗。

蔡昌憲分享自己划完第1天後身體不適，上吐下瀉，把吃的東西全還給大海；鍾瑶也在划行的途中中暑、脫水、起疹子，讓她心情相當沮喪，覺得自己的能力不如人，還逗趣說：「沒有下次了。」

這次航程郭泓志則瘦3公斤，他分享自己100公斤，要塞進去獨木舟不容易，且因不能動還會腳麻，讓他臉很臭，郭泓志不好意思說：「我身體不舒服情緒就多一點，但是我會自己消化啦。」KID也爆料郭泓志雖然臉臭，運動家精神仍讓人感動，為了划船自主練習好幾次，就為趕上大家的進度。

胡宇威則表示無法忍受自己全身汗水還有髒污，連日來的划船讓他屁股長滿痘痘，不過最讓他崩潰的是不能洗澡，那氣味真的讓他很難接受；雷艾美分享因船上用水拮据，就只能用濕紙巾擦身體；而瑞瑪席丹最不能忍受則是馬桶髒污，只要上船休息就是在刷馬桶。

應援團團長、日本著名男公關羅蘭這一次很開心和所有藝人合體，被問到對3名女生印象最深刻的是誰，他透露是瑞瑪席丹，因為剛認識時，覺得對方很強勢，但聊天後才發現原來是個很細膩的女生。

羅蘭說：「這次整個行程他看到所有藝人奮力不懈的達成目標，讓他想到現在日本年輕人只會耍帥，沒有奮鬥力，他希望這些年輕人可以看看這個節目，帶給他們不同的啟發。」（編輯：龍柏安）1130613