「上船了」首次跨島划行遇大雨 KID郭泓志臉部曬傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北29日電）台日合作實境節目「上船了各位！」由7名藝人接力從花蓮港划船至日本石垣島，近日藝人們首次跨島划行挑戰，從宜蘭划到龜山島，大夥在大雨中划行，KID和郭泓志臉部仍曬傷。

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目「上船了各位！」，7名藝人除了要抵抗潮汐和洋流，又要隨時注意海浪跟風向，挑戰性十足。節目為號召全民一起做大事，擴大節目精神，特別發起募資計畫，邀請每個支持海洋運動、支持這趟航程的觀眾一起參與。

本週胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、林柏昇（KID）、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美7名藝人第一次跨島划行挑戰，從宜蘭划到龜山島，當天天候不佳，得在大雨中划行，但KID和郭泓志2人一天下來臉部完全曬傷。

而團隊預計6月10日從花蓮以獨木舟划向日本石垣島，因此藝人不放棄任何練習划行機會。日前胡宇威、鍾瑶、蔡昌憲及雷艾美4人找了2名教練，在八里首次夜間試划，給他們一次很真實的體驗感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於未來在海上划行60小時，如何面對夜晚將是最重要的課題，胡宇威很擔心翻船，因為在夜晚什麼都看不到，只看得到前面隊友的船燈在閃，還要猜測浪到底有多大。鍾瑶則覺得，因為自己方向感不太好，真的很害怕成為迷航的人。

蔡昌憲說：「我對夜晚的海都還是比較往好處想，像是在海面看到亮點、或是夥伴船的燈光，伴著月光跟星光，會覺得有個目標跟希望在。」雷艾美則表示，不會怕黑，但會怕划得很失落，因為感覺不到前進，也看不到盡頭，就是永無止境一直划、一直划。（編輯：張雅淨）1130529