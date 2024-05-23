訪台灣實境秀 日本藝人羅蘭「上船了」勤練划船

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（中央社記者洪素津台北23日電）台日聯手打造的實境秀「上船了各位！」派出7位藝人接力從花蓮港划向日本石垣島，日本方面邀請知名藝人羅蘭擔任應援團團長，同時接受獨木舟訓練，一起加入這次的熱血行動。

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目「上船了各位！」陸續拍攝中，台灣派出胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美7位藝人接受挑戰。

日本方面則邀請知名藝人羅蘭擔任應援團團長，羅蘭表示，以前從未聽說過有人拍攝這樣的大型實境節目，以獨木舟從台灣划到日本，「我認為這是一個巨大的挑戰。」

羅蘭非常欣賞參與挑戰的7名台灣藝人，他覺得在被大家質疑的狀況下，隊員們還願意相信自己並接受挑戰，真的非常欣賞大家的決心。羅蘭表示，自己非常喜歡台灣，會接受邀請也是因為這個節目是台日合作的。

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羅蘭在節目中擔任應援團團長，同時他也親自接受獨木舟的訓練，「我剛與羽根田選手拍攝完練習划船的部份，真的是我以前從未體驗過的困難程度，期望觀眾們能透過畫面感受到我前所未有的認真程度，如果能看見我對這節目的重視與認真，我就非常開心了。」

喜愛運動的羅蘭一直將自己的體態維持得非常好，問起保持體態的秘訣，他說：「我想是因為大家都在支持我吧！眾人的目光是提升自身對美的追求意識的最大動力，所以我真的很感謝大家對我的支持。」（編輯：陳清芳）1130523