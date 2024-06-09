「上船了」花蓮首航出發 遠征260公里黑潮創造歷史

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（中央社記者洪素津台北9日電）台日合製實境秀「上船了各位！」今天啟程，胡宇威、蔡昌憲等7名藝人將從花蓮港划獨木舟到日本石垣島，挑戰60小時征服260公里的黑潮航程，粉絲及親友團早起至港邊目送出航。

華視、三立、日本極東與文策院聯手合製的實境綜藝節目「上船了各位！」，由胡宇威、蔡昌憲、雷艾美、瑞瑪席丹、鍾瑶、林柏昇（KID）、郭泓志從台灣花蓮港划獨木舟到日本石垣島。

除了7名台灣藝人參與外，此次節目中還有日本知名藝人羅蘭加入，身為應援團團長的他將加入大家，一起划向石垣島，展現台日友好、一起做大事。

今天上午7時，藝人們集合於花蓮港準備出發，被問及即將出航的心情，瑞瑪席丹說：「很緊張又很亢奮，所以有點沒睡好，不過不管有沒有挑戰成功，大家一起奮鬥努力向前就很令人感動，是非常好的經驗。」蔡昌憲則說：「好像畢業旅行的心情一樣，昨晚睡睡醒醒好幾次，覺得好像已經睡很飽了，但其實沒有。」

為了出航的體力儲備，雷艾美說：「這一週都在補碳水，狂吃爆米花、吐司、米飯等。」日前因密集訓練划船導致手發炎的鍾瑶表示，其實會擔心手傷影響划船進度，但現在有感覺到手愈練愈強壯，應該沒問題。團隊中較具計畫性的胡宇威在出發前每天都在開會討論，不停看海象、關心風向、浪況，擔心無法順利出航。

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郭泓志很感激地說，除了自己有去拜拜祈求一路平安外，還有收到許多粉絲到各大廟宇幫忙求平安符，十分感謝大家的集氣祝福。KID則說，他們是藝能界史上第一批勇於接受這項挑戰的，所以真的一定要把它實現，目標是大家一起把「上船了各位！」旗子插在日本石垣島上，創造歷史性的一刻。

「上船了各位！」由導演王威翔與製作人張玉川共同打造，是綜藝節目史上最大挑戰，只靠2艘獨木舟就要從台灣花蓮划至日本石垣島。精彩內容將於7月20日起晚間8時在三立都會台30頻道、7月26日起晚間10時在華視主頻播出。（編輯：張雅淨）1130609