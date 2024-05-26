胡宇威動開私廚念頭 坦言無法兼顧事業難執行

（中央社記者洪素津台北26日電）愛料理的演員胡宇威在戲劇「就算一個人也可以好好的吃飯」有不少做菜橋段，戲外也曾想過開私廚餐廳，不過他說，「執行起來很困難，我無法一心二用」，坦言跟事業無法兼顧。

胡宇威在戲劇「好好的吃飯」飾演室內設計師，但是靠著做菜療癒身心，戲劇一播出，身邊的朋友看了也紛紛跟他點菜，希望他可以重現劇中料理，還有不少朋友希望他出來開餐廳。

胡宇威坦言前陣子的確有過開餐廳的念頭，「但執行起來很困難，因為我無法一心二用，要做就會全心投入，連食材挑選都要自己來。」未來如果真的有機會開餐廳，他想做私廚，開發創意料理。

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女主角李玲葦則分享自己在第一時間用電腦追完全集，她說：「我覺得很棒，看了不會有負擔，輕鬆又癒癒。」李玲葦透露媽媽看了也很喜歡，「我媽媽很會做菜，她看得很開心，朋友看了也都覺得很輕鬆。」

公視+自製劇「好好的吃飯」，是金鐘編劇黃雨佳的最新力作，由鄭志良、查迪奇執導，胡宇威、李玲葦、姚以緹、廖苡喬主演，是一部探討獨身、美食和自我療癒的迷你劇集，方便大家在通勤、睡前或吃飯等時間觀看，全劇共6集，每集15分鐘，已在公視+上架完整集數。（編輯：張雅淨）1130526