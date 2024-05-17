實境秀「上船了」開拍 海邊長大蔡昌憲連暈4次船

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（中央社記者王心妤台北17日電）台日聯手打造的實境秀「上船了各位！」展開拍攝，藝人團這週在花蓮鯉魚潭訓練中心與輕艇隊選手接受訓練，蔡昌憲身體不佳日前在海上划獨木舟時4次暈船嘔吐；KID自我期許開划時為團隊打氣。

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目「上船了各位！」，以海上划獨木舟的方式跨越國界，從花蓮航向日本石垣島，參與藝人包含胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美，他們本週在花蓮鹽寮海灘、清水斷崖、秀姑巒溪及鯉魚潭拍攝。

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蔡昌憲雖然在海邊長大，但近日4次暈船嘔吐，與睡眠不足影響體力有關係，但這也會是正式出航後的大挑戰。KID則像是有用不完的電力，他自豪表示，比賽時就會需要像他一樣的精神領袖，會持續大喊加油製造「噪音污染」為團隊打氣。

團隊中的大哥郭泓志表示，團隊的訓練強度已經跟運動員差不多，而這次出航不只體力跟肌耐力的考驗，默契也很重要，6月10日出航絕對會是他們人生中重要的考驗跟經歷。（編輯：陳政偉）1130517