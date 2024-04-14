台灣赴日宣傳安心旅遊狂吸客 日民眾不忘留言打氣

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）交通部觀光署與台灣觀光協會今天在東京澀谷舉辦大型宣傳台灣觀光活動，湧進4000多人，會場留言牆可見日本民眾替台灣加油。在台灣設高檔飯店的日本觀光業者表示，「台灣安心旅遊宣言」活動效果很大，很多日本人正計劃旅行。

花蓮3日發生強震後，日本各界高度關注，並紛紛發起捐善款支援台灣的行動。交通部觀光署署長周永暉與台灣觀光協會會長葉菊蘭11日共同在活動中發表「台灣安心旅遊宣言」，並以影片介紹台灣在地震後迅速恢復日常生活的狀態，獲得多家日媒報導。

觀光署東京事務所所長鄭憶萍規劃昨、今天在東京澀谷Hikarie展館舉辦「嗶嗶嗶嗶！台灣」旅遊推廣活動。

周永暉與葉菊蘭下午到會場為業者加油打氣時，也和展攤人員一樣，在領口貼上印有「謝謝，台日一起加油」及台日國旗的貼紙。

日本女孩加賀瑪波胸前掛上寫有「花蓮，加油，身在日本，心在台灣」的牌子，超愛肉圓的她還特別為肉圓設計貼圖和玩具。

會場還設置大型留言牆，日本民眾在便利貼上寫著「台灣加油」、「別輸給地震」、「花蓮加油」、「最愛台灣」等鼓勵話語。

周永暉對中央社表示，花蓮地震後，在第一時間來到日本向日本民眾致謝，並說明台灣震災後僅花1天時間搶修，鐵路就完全恢復，並於3天時間修復完畢公路。現場日本民眾聽聞才知台灣的恢復能力確實非常不容易。

周永暉說，日本民眾到台灣，一方面是想為台灣加油，二方面是想來看看台灣，因為COVID-19疫情後，台灣有非常多的新景點，尤其現在提倡鐵道、步道、鐵馬道，用自行車和鐵道旅遊方式，還有淡蘭古道步道的旅行等，「這次到東京宣傳後，獲得日方非常多的迴響」。

葉菊蘭也對中央社表示，這次花蓮災情後，很感謝日本全力用各種方式支持台灣，她也請日本友人用行動支持台灣，到台灣旅遊。

葉菊蘭得知日本民眾4月底、5月初的「黃金週」長假，相較於去年同期約有130%民眾想出國，其中，想到台灣旅遊者占第2名。她想告訴日本的旅客，台灣除了花蓮太魯閣一帶，其他的地方很安全，可安心地到台灣玩。

日本飯店業者星野集團的海外事業集團的職員大友一也對中央社說，虹夕諾雅谷關未受到這次地震影響，但有部分旅客取消預約，目前狀況也安全無虞，若有災害發生時，工作人員會疏散客人，大家可安心到台灣旅遊。

曾在虹夕諾雅谷關擔任經理的大友說：「發表台灣安心旅遊宣言的效果很大。很多日本民眾正計劃旅行，期待有更多日本民眾到台灣，我們在台灣恭候大家。」

觀光署東京事務所表示，活動邀請具有祈福意味的台灣傳統舞蹈「五營將軍」，向民眾展現台灣特有民俗文化，並集結航空公司、台日旅行社、飯店業、美食、商品銷售等43家攤位，還有台灣火車拼木、手繪創意鑰匙圈、霓虹燈飾DIY、VR自行車和套圈圈等體驗活動。

這項宣傳台灣觀光活動網頁於4月初上線、短短10天瀏覽數近4萬人次，昨天和今天每日開場前即有2、300人排隊等入場，7場台灣旅遊講座每場100人，場場爆滿。（編輯：張芷瑄）1130414

交通部觀光署長周永暉（右3）與台灣觀光協會會長葉菊蘭（左2）14日到東京澀谷宣傳台灣觀光活動的會場為業者加油打氣。「點水樓」攤位所販售的蘿蔔絲餅及蔥油餅熱賣。中央社記者楊明珠東京攝 113年4月14日

交通部觀光署與台灣觀光協會13、14日在東京澀谷舉辦宣傳台灣觀光活動。超愛台灣、為肉圓設計漫畫圖及周邊產品的日本女生加賀瑪波，胸前掛上寫有「花蓮，加油，身在日本，心在台灣」的牌子。中央社記者楊明珠東京攝 113年4月14日

交通部觀光署長周永暉（左）與台灣觀光協會會長葉菊蘭（前右）14日到東京澀谷舉辦的台灣觀光推廣活動展場為業者加油打氣。手搖飲業者「快樂檸檬」主管林太一（中）說生意很好。中央社記者楊明珠東京攝 113年4月14日