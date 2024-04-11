花蓮強震後 觀光署組團赴日發表安心宣言推廣台旅

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（中央社記者戴雅真東京11日專電）花蓮強震後，交通部觀光署署長周永暉與台灣觀光協會會長葉菊蘭率旅行業者、飯店業者、觀光產業等，組成台灣觀光推廣團赴東京推廣台灣觀光，今天發表「安心宣言」，強調除花蓮太魯閣部分地區外，台灣的生活與活動照舊，日本旅客可安心訪台。

儘管花蓮的復舊工作仍在持續，但大多數的基礎設施和交通早已恢復，不過日本國內有全台灣都受到震災影響的印象，導致部分訪台行程因此取消。

觀光署與台灣觀光協會下午在東京都內飯店舉辦觀光推廣活動，吸引日本、台灣旅行業者，以及台日媒體近200人參加。活動現場播放「安心宣言」影片，介紹4月3日花蓮地震後的復舊情況，並強調除了太魯閣峽谷受到較大損害外，各觀光景點照常營運。

周永暉、葉菊蘭以及駐日代表謝長廷，均代表台灣對4月3日花蓮地震後許多日本朋友第一時間透過各種方式送上關懷，致上深深的感謝與感動。會場工作人員也別上印有「謝謝，台日一起加油」的貼紙，表達雙方共渡難關珍貴情誼。

周永暉接受中央社訪問表示，觀光署與台灣觀光協會舉辦這次活動，希望行銷台灣是一個安心、安全的旅遊目的地。利用90秒影片，強調台灣在1天內完成鐵道修復、3天完成蘇花公路下清水橋修復通車，中橫公路更在7天完成替代路線通行，在最短時間內迅速反應並自災害中復原。

他表示，為了衝刺台灣觀光早日回復疫前水準，觀光署推出獎勵方式，包括購買國籍航空機票可以折抵5000日圓優惠，華航、虎航等也各自提出加碼，「台灣已經準備好，誠摯歡迎日本旅客到訪台灣安心旅遊」。

周永暉指出，隨著台灣推出主題性旅遊，像是花火節、生態旅遊、部落旅遊等，相信能吸引更多日本旅客來到台灣觀光。觀光署倡議首遊族到台北觀光，重遊客可以到中南部，藉由提供不同旅遊商品，希望能吸引更多日本年輕旅客以及團客。

葉菊蘭表示，日本不僅是台灣最溫暖的朋友，也是台灣在推動國際旅客回流之際，最重要的夥伴，2023年來台人次也穩坐國際旅客的前3名。世界觀光組織（UNWTO）等國際組織皆預測，2024年是國際旅遊跨出復甦、邁入成長的重要階段，作為彼此最好的盟友，期盼日本朋友們把對台灣的愛和支持轉換成行動力，「旅行台灣，就是現在」。

謝長廷致詞表示，台日是相互扶持的堅實夥伴，發生事情時，第一時間的關懷及伸援，在在見證台日友誼長存，一同散播「善的循環」。觀光是軟實力的外交，2023年日本訪台人數回復43%，期待雙方觀光交流早日回復。

代表日本旅行業出席的日本旅行業協會（JATA）副會長小谷野悅光，除了對花蓮地震表達關心外，也提到去年10月和觀光署在台灣合辦的「千人放天燈」活動，創造8億日圓的經濟效益，成功促進各日本旅行業者送客到台灣，希望今年同樣籌劃類似體驗型活動，將聯合業者努力送客，致力縮短台日雙向交流人口差距。

活動最後，由台日觀光各界代表及全體與會人員共同以舉拳「加油」的姿勢，呈現台日觀光業界共同努力以促進台日觀光交流為目標，台灣誠摯歡迎日本旅客到訪。

觀光署東京辦事處主任鄭憶萍會後表示，地震發生後收到很多來自日本各界的關心，也有不認識的路人知道她是台灣人，向她表達關切。她提到，訪台日客市場在地震初期雖有受到些許影響，但仍有新的預約進來，可見台灣受日本民眾喜愛，整體上樂觀以對，也會著手與日本旅行業者展開相關的後續推廣計畫。（編輯：周永捷）1130411