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日本豐田響應台積電 捐3000萬日圓助花蓮重建

2024/4/11 15:16（4/11 15:37 更新）
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花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，軒轅路天王星大樓毀損。（中央社檔案照片）
花蓮3日上午發生芮氏規模7.2地震，軒轅路天王星大樓毀損。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）0403花蓮強震重創當地，日本豐田汽車（TOYOTA）今天宣布捐贈3000萬日圓，並與友好企業台積電攜手，響應台積電慈善基金會前進花蓮賑災。

豐田今天在官網公布並透過台灣和泰車發布新聞稿指出，台灣花蓮4月3日發生芮氏規模7.2地震，造成部分建築物毀損及道路龜裂，引發人民生命及財產損失，豐田汽車表達關切。

豐田指出，深感台日雙方友好情誼，在日本企業中，率先捐贈3000萬日圓，並與友好企業台積電攜手，響應台積電慈善基金會前進花蓮，關懷受災民眾。

豐田表示，第一時間表達對台灣的關懷之意，期望透過各種方式，協助民眾生活盡速回復正軌，因此響應友好企業台積電，攜手台積電慈善基金會，共同捐款支持花蓮民宅修繕，安定受災者內心，以實際行動支持台灣災後重建，也拋磚引玉邀請各界共同響應。

豐田也發起日本豐田集團員工自行募捐，並感謝所有參與受災地區救援活動的人員，期待台灣人民生活恢復正常。

另外，台灣和泰車為協助受地震影響車主減輕負擔，也宣布TOYOTA、LEXUS、HINO商用車車主，若因此次地震天然災害造成車輛受損者，維修零件及工資均以8折計算，有關車輛引擎控制單元，更提供6折優惠。（編輯：張良知）1130411

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