慈濟華碩簽合作備忘錄 提供電腦給震災受損學校

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）花蓮地震造成許多學校教學設施損壞，慈濟基金會今天與華碩電腦簽署合作備忘錄，將提供電腦資訊軟硬體設備給受影響的學校，期待幫助學子儘速恢復正常的學習環境。

慈濟基金會今天發布新聞稿指出，為了支援災區的教育復原，慈濟與華碩電腦下午在慈濟台北總部簽署「共善合作備忘錄」，盼支援災區教育復原，提供電腦資訊軟硬體設備給受影響學校。

慈濟基金會執行長顏博文表示，花蓮地震災後，慈濟馬上在第一時間投入救災，包含提供熱食，與政府和其他NGO合作建立收容安置以及重災戶的應急金發送等。

顏博文說，過去在COVID-19疫情期間，依循教育停課不停學原則，慈濟與華碩就一起關懷偏鄉地區教育資源不足的學子，這次特別感恩與華碩攜手，不僅是對災區學校的即時援助，也是對未來數位科技教育和社會永續發展的長遠支持。

華碩電腦董事長施崇棠則說，華碩透過本業驅動數位包容計畫，與慈濟攜手為0403花蓮大地震受影響學校和學子，提供電腦資訊支援及數位科技教育跨界合作，透過智慧科技開創多元學習方向。

慈濟表示，這項合作得到了花蓮縣教育處和學校的肯定，讓更多學子們能夠享有優質的教育資源，為他們的未來奠定更堅實的基礎。（編輯：張雅淨）1130411