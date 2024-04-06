花蓮地震 旅日台人與日台交流團體名古屋募款

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（中央社東京6日綜合外電報導）花蓮近海4月3日發生規模7.2地震，為協助受重創的花蓮，今天有一群旅日台灣人跟日台交流團體，在日本名古屋站前發動募款。

日本放送協會（NHK）報導，募款活動由在名古屋活動的日本與台灣交流團體發起，包括旅居愛知縣的台灣人及團體成員等約30人，今天聚集在名古屋站前。

參加人員手舉寫有「身在日本心在花蓮」的布條，對往來日本民眾高喊「拜託給予台灣支援」等口號，吸引不少日本人駐足捐款。

一名男大生說，新聞中可以看到受地震重創的樣子，所以心想略盡綿薄之力。

另一名50多歲女性說，每次日本發生地震災情時，總是得到台灣民眾的幫助，所以這次希望能回報台灣民眾恩情。

今天募款活動募得款項，將由該團體成員5月訪台時直接交付給台灣當局。

在名古屋市一間台灣料理店工作的張麗，今天也參加這場募款活動。出身花蓮縣的她說，獲得很多幫助令人非常感動且高興，「眼淚停不下來，真的非常感謝」。

活動主辦團體「日台交流沙龍」成員加藤秀彥說，看到花蓮受重創令人坐立難安，所以決定在名古屋舉辦募款活動，「希望能擴大支援圈」。

另外，伊勢新聞報導，三重縣政府4月5日已在縣府一樓大廳設置募款箱，接受民眾捐款。

三重縣政府表示，募款將持續到6月21日，屆時所得款項將全數透過日本紅十字會交付台灣紅十字會，用來協助災區救援及重建。

三重縣政府國際戰略課的安藤智廣說，過去發生地震時經常獲得台灣的高額捐款，這次希望能多募一些款項捐給台灣。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1130406