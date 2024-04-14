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感念311台灣相助 在美日本餐廳300萬元助花蓮重建

2024/4/14 15:29（4/14 15:56 更新）
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一家在美國的日本餐廳代表鈴木大介（左4）、木原智美（左3）13日拜訪慈濟美國總會，捐出10萬美元幫助花蓮地震災區重建，慈濟美國總會執行長曾慈慧（右3）代表接受。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年4月14日
一家在美國的日本餐廳代表鈴木大介（左4）、木原智美（左3）13日拜訪慈濟美國總會，捐出10萬美元幫助花蓮地震災區重建，慈濟美國總會執行長曾慈慧（右3）代表接受。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年4月14日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）慈濟美國總會今天收到日本餐廳10萬美元（約新台幣300萬元）捐款，支持花蓮震災重建。餐廳代表感念13年前日本311地震受台灣人幫忙。

餐廳代表鈴木大介、木原智美拜訪位在加州聖迪馬斯（San Dimas）的台灣慈善團體「慈濟美國總會」，負責人相澤幸司捐10萬美元支票，用在幫助花蓮震災的受災戶。

慈濟美國總會執行長曾慈慧接待餐廳代表，向對方致謝外，也在戶外展示這次花蓮地震，受到日本網友熱搜「台灣避難所」，慈濟研發的帳篷隔間及可輕易組裝的桌椅與床，分享慈濟防災、救災經驗。

鈴木大介向中央社表示：「我們餐廳位在宮城縣仙台市，13年前311東日本大地震，我們收到許多台灣人捐贈善款，這個地區現在仍在重建當中。」

鈴木大介說，自從311之後，每逢台灣發生震災，餐廳負責人相澤幸司都出手援助，2016年台灣南部地震、台南維冠大樓倒塌，餐廳就曾捐款。

這家日本碳烤牛舌專賣店名叫做「司」，本店位在宮城縣仙台市，也就是2011年發生311東日本大地震災區。餐廳10年前在加州科斯塔梅薩（Costa Mesa）開設分店。

311地震發生的時候，鈴木大介就在仙台，他的家鄉七濱町受到海嘯重創，摧毀了整個市鎮，他分享這段經驗說：「當時有很多台灣人來幫忙，清理街道，提供物資，主動幫助我們。」

親身走過震災，鈴木大介鼓勵台灣的受災戶：「我知道現在是非常悲傷、艱難和黑暗的日子，但我相信光明的未來正在等著我們。希望大家都不要放棄希望，不要輕易放棄，我們一起努力。」（編輯：張芷瑄）1130414

一家在美國的日本餐廳13日捐款10萬美元（約新台幣300萬元）給慈濟美國總會，幫助花蓮地震災後重建。慈濟美國總會執行長曾慈慧（左3）展示日本網友熱搜由慈濟設計、用在救災的帳篷隔間與輕便桌椅、床鋪。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年4月14日
一家在美國的日本餐廳13日捐款10萬美元（約新台幣300萬元）給慈濟美國總會，幫助花蓮地震災後重建。慈濟美國總會執行長曾慈慧（左3）展示日本網友熱搜由慈濟設計、用在救災的帳篷隔間與輕便桌椅、床鋪。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年4月14日
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