「上船了各位」挑戰划船到石垣島 胡宇威憶故友

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（中央社記者王心妤台北18日電）節目「上船了各位」由三立、華視與日本極東電視台聯手打造，最終目標希望讓7名藝人從花蓮外海划船到日本石垣島。藝人胡宇威今天表示，想用這次挑戰好好思念過世的好友。

「上船了各位」在國際名導李安曾拍攝「少年Pi的奇幻漂流」的台中中影造浪池舉辦開鏡記者會，希望拉近觀眾與海洋的距離，進而願意關心海洋生態等議題，參與藝人包含胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶及雷艾美。

製作單位透露，將會讓藝人都有完整的安全訓練，也買了超過新台幣千萬保額的保險，另外，5月將上線募資計畫，讓觀眾提早感受節目的熱血。

胡宇威說，決定參與節目是因為有個兒時常常一起在海邊玩的好友過世，從事水上活動時都會想到這名好友，這次參加節目，除了圓夢，也想讓好友在天上能看見。

KID表示，主持外景節目是他的宿命，也是做起來會開心的事，「上船了各位」是給自己的40歲挑戰。

瑞瑪席丹笑說，收到邀請就馬上接受，因為不會有正常人想划船到日本，「大家真是瘋了！」（編輯：管中維）1130418