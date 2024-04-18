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「上船了各位」挑戰划船到石垣島 胡宇威憶故友

2024/4/18 21:52（4/18 22:01 更新）
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海上冒險實境綜藝節目「上船了各位」18日在台中開鏡，記錄藝人鍾瑶（左起）、瑞瑪．席丹、KID、雷艾美、胡宇威、蔡昌憲、郭泓志的獨木舟大冒險，眾人最終目標要從花蓮外海划到日本石垣島。（三立提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月18日
海上冒險實境綜藝節目「上船了各位」18日在台中開鏡，記錄藝人鍾瑶（左起）、瑞瑪．席丹、KID、雷艾美、胡宇威、蔡昌憲、郭泓志的獨木舟大冒險，眾人最終目標要從花蓮外海划到日本石垣島。（三立提供）中央社記者王心妤傳真 113年4月18日
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（中央社記者王心妤台北18日電）節目「上船了各位」由三立、華視與日本極東電視台聯手打造，最終目標希望讓7名藝人從花蓮外海划船到日本石垣島。藝人胡宇威今天表示，想用這次挑戰好好思念過世的好友。

「上船了各位」在國際名導李安曾拍攝「少年Pi的奇幻漂流」的台中中影造浪池舉辦開鏡記者會，希望拉近觀眾與海洋的距離，進而願意關心海洋生態等議題，參與藝人包含胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶及雷艾美。

製作單位透露，將會讓藝人都有完整的安全訓練，也買了超過新台幣千萬保額的保險，另外，5月將上線募資計畫，讓觀眾提早感受節目的熱血。

胡宇威說，決定參與節目是因為有個兒時常常一起在海邊玩的好友過世，從事水上活動時都會想到這名好友，這次參加節目，除了圓夢，也想讓好友在天上能看見。

KID表示，主持外景節目是他的宿命，也是做起來會開心的事，「上船了各位」是給自己的40歲挑戰。

瑞瑪席丹笑說，收到邀請就馬上接受，因為不會有正常人想划船到日本，「大家真是瘋了！」（編輯：管中維）1130418

#KID
#胡宇威
#瑞瑪席丹
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