韓國世越號船難10年 喪子媽媽們靠戲劇克服傷痛

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（中央社韓國安山15日綜合外電報導）10年前，渡輪「世越號」在韓國西南部外海沉沒，奪走約250名孩子的性命，其中一位喪子的母親這些年來難以走出悲傷和憤怒，選擇在舞台上克服這樣的痛苦。

路透社報導，58歲的李美慶女士（Lee Mi-kyung，音譯）在舞台劇中說：「我不會再躲在暗處了，不會再被悲傷擊倒，也不會在絕望中哭泣。」劇中，有7名在世越號悲劇中痛失子女的媽媽們，將她們哀悼歷程呈現出來。

這齣戲是李美慶和其他媽媽們過去8年來表演的第5部作品，而每一部在刻劃世越號悲劇上的角度都不同。

透過這些戲劇作品，她們緬懷哀悼自己的孩子，也再次為死者尋求正義，要求相關人士回答為什麼船長船員逃脫，卻有這麼多孩子被告知留在船艙最終命喪大海。

2014年4月16日，載有476人的世越號在仁川港駛往濟州島途中翻覆，造成多達304人喪命，其中大部分是參與畢業旅行的高中生。

透過電視直播畫面，世越號沉沒的景象震驚韓國上下，人們的憤怒並未隨著時間淡化。

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世越號船身曾遭非法改造，且事發當時有超載情況。在未遵守安全規範下，船的速度和重量導致船身翻覆。此外，救難人員抵達現場速度過慢，到了基本上又沒發揮多大作用。

世越號船長事後被判無期徒刑，其他船員也入獄，除此之外沒有更多人為這起悲劇負起責任。這起災難雖然此後一查再查，但喪命學童的媽媽們表示，她們的諸多疑問一直沒有獲得解答。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130415