嘉縣太保市民宅火警 受困火場民眾2人OHCA

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉縣太保市民生路今天晚上發生住宅火警，一家7口3人受困火場，消防人員控制火勢進入火場救出1名男童及40歲婦人，都已無呼吸心跳，另餘1名幼童尋找中，起火原因還在調查。

嘉義縣消防局發布新聞訊息，今晚9時24分獲報太保市民生路96巷內民宅火警有人7人受困，派出嘉太分隊、太保分隊、新港分隊、民雄分隊、水上分隊、祥和分隊、第二大隊、雙福分隊前往救援。

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消防局說，現場回報受困民眾已有4名自行脫困，其中傷者1人（男性、40歲、意識清楚）、受灼傷，由救護車送長庚醫院救治，另3名兒童由警察帶回派出所急難收容。

另外，陸續於火場救出1名男童，約5歲，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往衛福部嘉醫院救治；隨後再救出1名女性約40歲，也已OHCA；另餘1名失蹤幼童仍在持續搜救中，詳細起火原因正由火調人員調查釐清。（編輯：陳正健）1130507