低血糖不只心悸手抖竟還會「石化」 緊急處置方式報你知

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（中央社網站）台中一名男子日前在餐廳用餐時，店家發現他雙眼無神、手持筷子僵住不動，旁人拍肩輕喚也無動於衷。救護人員抵達發現男子呈現低血糖，立刻為他補充葡萄糖並送醫。低血糖有徵兆嗎？血糖過低有哪些風險？吃甜食有用嗎？中央社整理相關資訊帶你了解。

什麼是低血糖？

低血糖指血糖濃度低於70mg/dL。部分糖尿病患者血糖濃度劇烈下降時，也會產生低血糖症狀。

只有糖尿病患者才會血糖過低嗎？

糖尿病患者血糖濃度波動大，若沒有規律進食、運動及用藥，就有可能血糖濃度過低。

不過，並非只有糖尿病患者才會低血糖，一般民眾若三餐不固定，空腹運動、過度運動、空腹飲酒等，也可能發生低血糖狀況。

有哪些症狀？

低血糖依據程度不同呈現不同症狀，輕度低血糖可能出現打哈欠、飢餓、沮喪、噁心；中度則會心悸、手抖、冒汗、頭暈頭痛等；重度則可能導致注意力無法集中、意識混亂、行為改變、昏迷、抽搐、甚至死亡。

低血糖如何處置？

如果發現身旁的人出現低血糖狀況，第一步請先確定他的意識是否清醒。

意識清楚者，應立即攝取15克易吸收的醣類，例如方糖3顆、果汁120到150毫升、牛奶240毫升等，並於食用後15分鐘測血糖，若數值仍偏低則重複一次相同步驟，再無改善則應立即就醫。

意識不清者，應讓患者側躺，餵食一湯匙糖漿、蜂蜜等，如有升糖素須即刻施打升糖素，並立即送醫。

糖尿病患者如何預防低血糖？

糖尿病患者應每天監測血糖並記錄，正確使用口服藥物或注射胰島素，避免自行調整藥物劑量。飯前注射胰島素藥物或口服糖尿病藥物，要在15至30分鐘內進食。

糖尿病患者避免空腹運動，運動前補充點心，可隨身準備糖果、方糖、餅乾、果汁，發生低血糖可立即補充。（編輯：張珈爾、林傑立）1130506