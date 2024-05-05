男子用餐突然石化 低血糖作祟送醫無礙

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中有男子日前在南屯區某店家用餐時，雙眼無神、手持筷子，人突然石化，救護人員抵達發現，男子呈現低血糖，立刻為他補充葡萄糖送醫，男子清醒後對先前記憶一片空白。

台中市第四警分局今天發布新聞稿指出，日前接獲店家報案，稱顧客用餐時突然全身僵硬一動也不動，員警趕赴南屯區黎明路的店內查看，只見男子獨自坐在用餐區，雙眼無神看著前方，全程維持手持筷子的動作，任憑旁人如何拍肩輕喚，男子始終無動於衷。

員警通報救護人員到場，一方面檢視男子隨身物品，得知為江姓男子後，透過手機人臉辨識系統解鎖，協助聯繫家屬告知緊急狀況。救護人員到場檢查發現江男處於低血糖狀態，為他補充葡萄糖治療，並送醫救治。

江男清醒後表示，腦海中只憶起自己準備要用餐，隨即失去意識，醒來發現躺在醫院，對於先前的記憶完全空白，非常感謝店家和警消的救命之恩。

店家指出，江男是店內常客，當日中午天氣炎熱，他見江男走進店裡點餐時的狀態不若以往，當時還主動倒了一杯水給江男飲用，送餐時老闆發現點了滿桌菜的江男僅拿起筷子，始終沒有動口，主動上前關心。

老闆說，江男雖然眼睛是睜開，但嘴巴緊閉不發一語，出手拍拍江男，發現他全身肌肉緊繃，對外界刺激毫無反應，嚇壞眾人，連忙請求警察協助，所幸江男送醫即時並無大礙，老闆心中大石總算放下。（編輯：黃世雅）1130505