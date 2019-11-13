誰說血糖怕高不怕低 低血糖心肌梗塞風險增

（中央社記者張茗喧台北13日電）控制血糖是糖尿病患者最重要的工作，但很多糖友誤以為血糖只怕高、不怕低，忽略低血糖危害。醫師提醒，腦部、心臟等重要器官都需要糖分，血糖過低恐增加心肌梗塞風險。

中華民國糖尿病衛教學會今年針對全台113名新陳代謝科醫師、452名第二型糖尿病患者進行醫病認知調查，發現糖友普遍對於自己用藥完全不了解，即便知道控糖重要性、血糖卻未達標，同時也發現醫師、病人對併發症重要程度認知大不同。

糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，調查結果顯示，64%糖友認為控制血糖相當重要，但卻有多達60%沒有達標，原因包括生活作息不規律、合併多種慢性病、平均年齡高等，造成控糖不易；另外也有患者偏好自己當醫師，隨意增減用藥，影響血糖控制。

杜思德說，全台糖尿病患者已突破200萬人，若血糖控制不好，可能導致各種恐怖併發症，據統計，糖尿病患者每4人就有1人有心血管疾病、每5人就有1人有腎臟病；2019年糖尿病年鑑數據也顯示，糖友併發心血管疾病死亡率近10年來持續攀升，男性增加37.9%、女性增加42.2%，腎臟病也有增加趨勢。

不過，調查卻發現，糖友最擔心的糖尿病併發症當中，心血管疾病僅排名第三，相較心血管疾病，糖友們更在意視網膜病變、腎病變找上身，最不在意的併發症則是低血糖，令醫師們相當擔憂。

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤表示，血糖過高會讓重要器官長期浸泡在糖水當中，引發各種併發症，但血糖也不是愈低愈好，腦部、心臟等重要器官都需要糖分，血糖過低恐增加心肌梗塞風險。

蔡世澤說，很多人都認為低血糖會有心悸、手抖、盜汗等症狀，可以吃甜食緩解，但實際上只有一半低血糖患者會出現症狀，若是沒有症狀者可能隨時會昏倒，因此骨折，甚至引發致命的心肌梗塞，呼籲定期量測血糖，一週低血糖狀況不可超過2次。

此外，調查發現，多達70%糖友坦言根本搞不懂自己吃的是什麼藥，也不知道藥物除了可控制血糖，也能對重要器官產生保護作用。

杜思德說，臨床上很多糖尿病患者看了保健食品廣告，誤以為罹患糖尿病後人生就會從彩色變黑白，必定走向失明、腎臟損傷道路，又誤信吃藥傷肝腎、打胰島素會成癮，索性只吃保健食品，完全是錯誤觀念，讓自己暴露在風險當中。

杜思德呼籲，正確用藥控制血糖，才是避免各種併發症找上身的重要關鍵，建議患者可下載糖尿病衛教學會創立的「講糖」APP，不僅可更新治療觀念，回診時也能和醫師討論藥物選擇，同時達到控制血糖、預防共病目的。（編輯：管中維）1081113