有家庭支持 糖尿病患控糖穩助降死亡風險

每年11月14日為聯合國世界糖尿病日，專家4日表示，家庭支持的力量對糖尿病患控糖有明顯幫助，以家庭為中心的照護模式，可幫助糖友及早、即時控糖。中央社記者陳偉婷攝 108年11月4日

（中央社記者陳偉婷台北4日電）家庭支持是糖尿病患良好控糖關鍵，研究發現，家庭照顧者有接受糖尿病照護指導的病友，糖化血色素下降，降併發症及死亡風險。專家也提醒，應破解對胰島素迷思。

每年11月14日為聯合國世界糖尿病日，連續2年的主題訂為The Family and Diabetes（家庭與糖尿病），強調家庭形塑自我管理及健康生活形態，呼籲重視家庭力量來維繫家人健康。

衛生福利部國民健康署慢性疾病防治組長陳妙心今天在記者會表示，據國際糖尿病聯盟在民國106年的統計，全球每8秒就有一個家庭因糖尿病失去家人；衛福部統計則顯示，107年糖尿病排名台灣10大死因第5名，有9374人因糖尿病失去性命。

血糖是發現糖尿病的重要線索，但陳妙心說，依據106年國民健康訪問調查，有近5成40歲以上國人在過去1年內不曾接受空腹血糖檢查。尤其有糖尿病家族史者，罹患糖尿病機率比一般人高出2倍，更應該定期接受檢查。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧下午在記者會表示，以家庭為中心的照護模式，可幫助糖友及早、即時控糖。一份研究顯示，若提供照護者教育指導，病友的糖化血色素可從8.9%降到7.7%；沒有接受指導的控制組的糖化血色素反而從7.8升到8.1%。

黃建寧說，雖然看起來有家庭支持的糖友糖化血色素下降有限，但實證數據已經顯示，只要糖化血色素下降1%，就能減少37%糖尿病引發的併發症，且降21%的死亡風險。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德則表示，台灣糖尿病發生率、盛行率增加，在2008年至2014年間，小於20歲的第二型糖尿病患者上升44%，他們比起年紀大才發病的病友更容易受心血管疾病威脅；大多數的糖友年齡在65歲以上，這兩個年齡族群要控糖，都很需要家庭的支持。

另一方面，杜思德說，台灣糖友胰島素施打率僅12%，與國際的30%有明顯差距，僅40%糖友的糖化血色素控制在7%。統計發現，不到15%的糖友控糖良好，且糖尿病合併腎病者眾，導致台灣末期腎病的負擔為世界之最。

杜思德表示，民眾普遍抗拒胰島素治療，因過去坊間將胰島素和晚期症狀連結，誤以為胰島素會導致失明、洗腎、對身體不好等，加上有些人怕打針，以為針劑很粗，但都是偏見。

杜思德說，胰島素可發揮「解救」「強化」「取代」功能，有些糖友在胰島素介入後，血糖迅速獲得良好控制，就可以停用胰島素，只有身體胰島素功能完全失常的人才需要長期使用胰島素。

國健署建議，糖友及其家人應從飲食、運動、藥物3管齊下，均衡飲食、減少含糖飲料攝取，身體多活動，維持每週150分鐘中等強度耐力的運動；依照醫師處方按時用藥或胰島素，並定期量測血糖，且有家庭支持，控糖最有效。（編輯：管中維）1081104