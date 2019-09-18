醫：控制飲食及運動 男不吃藥順利降血糖

（中央社記者張榮祥台南18日電）55歲張姓男子今年健檢時，發現血糖高，平時身體健康的他，不願吃藥，就透過飲食控制及運動改善，持續3個月，血糖值明顯下降。

成大醫院內分泌代謝科醫師洪晧彰今天指出，張男是科技公司主管，公司健檢時發現血糖高，就診檢查顯示空腹血糖209mg/dl、糖化血色素高達9.5%（標準值為80-130 mg/dl及 < 7%）。

張男因身體健康，不願吃藥，就透過飲食控制及運動改善，張男同時自驗血糖，以了解在不吃藥的情況下平日血糖變化，3個月後張男糖化血色素下降到7.5%。

洪晧彰表示，健保資料庫統計顯示，2005年至2014年間台灣糖尿病患死因，前6名依序是癌症、糖尿病控制不良、心臟病、腦血管疾病、肺炎、腎臟病；若糖尿病患積極控制血糖，就能有效減少心血管疾病併發症，降低心臟病死亡率。

洪晧彰說，若要積極控制血糖，需要從掌握日常血糖變化開始。以第2型糖尿病為例，這是一種慢性的代謝性疾病，平常不會有任何症狀，但當長期血糖控制不良的慢性併發症一旦發生，包括視網膜病變、神經病變、腎病變、心臟病、中風及周邊阻塞性動脈疾病等，大多已無法挽回。（編輯：李亨山）1080918