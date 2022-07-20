控血糖不能靠感覺 醫建議5類糖友使用連續監測儀

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）糖尿病患長期血糖控制不佳可能引起各種併發症，醫師提醒，控制血糖不能光靠感覺，建議5類患者可考慮透過連續血糖監測儀，了解整天血糖變化與日常生活關聯，有助導正壞習慣。

衛福部國健署統計，糖尿病位居台灣十大死因之ㄧ，每年近萬人因糖尿病死亡，全國約有200多萬名糖尿病的病友，且每年以2萬5000名的速度持續增加。書田診所新陳代謝科主任洪建德今天透過新聞稿表示，糖尿病是一種慢性病，即使患者能停藥，血糖也跟正常人一樣，也不是治癒，僅是緩解。

洪建德提醒，糖尿病患長期血糖控制不佳可能引起腦血管病、心血管病、視網膜病變、周邊血管病變、神經病變、免疫力降低等併發症，面對隨時可能復發的糖尿病，家用驗血糖對於能配合醫囑用藥，誠實面對自身作息、飲食，糖化血色素結果與記錄相符者是可考慮的選擇。

但洪建德建議5類糖尿病患者，可評估連續血糖監測儀使用，包含第1類是經常反覆低血糖，期望能儘快緩解的新病人；第2類為血糖變化起伏大，尤其半夜血糖嚴重過低，甚至休克，經解釋與衛教仍不見好轉者。

第3類對象是是糖化血色素不理想，但是自認為飲食控制已經盡力者；第4類為有運動量改變、生病或感染、開刀、重大事故者；第5類則是血糖一直都穩定，但是現在糖化血色素突然升高，無法說出到底發生什麼生活變化者。

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很多民眾會好奇既然有家用血糖機，為何還要連續血糖監測，洪建德解釋，家用血糖機每天能驗的次數有限，無法顯示全天血糖變化，舉例說明，患者可能因看不到磨粉狀澱粉做成食物，忽略半夜或清晨嚴重低血糖，如午餐只吃一碗湯麵，或下午茶、宵夜吃米果，都可能造成半夜低血糖。

另外，患者也無法發現工作壓力、睡眠、飲食、運動種類與時間長短，對血糖的影響多久以及多強大。洪建德說，只有連續驗血糖監測， 患者才可能深入認知日常生活事件對血糖變化，有助導正過去行為與習慣，落實健康的生活形態。（編輯：陳政偉）1110720