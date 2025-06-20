台灣設計登丹麥3日設計節 台式簡約吸引目光

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩20日專電）由台灣藝廊FANZI策畫，5位台灣設計師加上1位丹麥設計師的聯展Optical Flow，18日在丹麥哥本哈根的設計盛宴3日設計節登場，融合台灣文化與材料特色的簡約設計吸引各國人士目光。

丹麥哥本哈根的3日設計節（3daysofdesign）18日登場，從2013年開辦以來，吸引了來自世界各地的設計名家、品牌參展，今年有超過500個參展單位。

台灣的藝廊FANZI所策劃的台灣設計聯展Optical Flow結合了5位台灣設計師洪順雄、陳彥安、張庭瑄、黃筱媛以及張家翎的作品，並邀請具有150年歷史的經典家具品牌Fritz Hansen設計總監赫斯特伯（Marie-Louise Høstbo）共同創作。

Optical Flow的主要概念是利用光的流動帶動物件與圖像的流動，設計作品中多為具實用性的家具、燈飾，甚至瑜珈墊與相關收藏物件。

5位參展的台灣設計師剛好都喜歡簡約的風格，而作品中呈現的台灣元素，例如台灣常用的金屬材質，以及受到台灣產業文化啟發的霓虹燈，讓作品展露出有別於北歐簡約的獨特風格，受到來訪觀眾的喜愛。

張家翎的燈飾作品 Circuit–Sequence 系列利用台灣常見的金屬材質，呈現結構與線條的美感，也用電流的流動呼應展覽的「流動性」主題。

她表示，這系列作品曾經在米蘭展出，但評價不一，在丹麥的接受度反而更高，也有人告訴她，她的設計雖然走簡約風格但跟北歐不一樣，有自己的特色。

陳彥安的霓虹燈系列The Spheroid及The Circle則是在一次活動之後產生靈感而設計的。他的作品結合台灣街頭招牌的元素，包括金屬、霓虹燈、玻璃，製造具有台灣特色的燈飾。

陳彥安的作品The Spheroid讓霓虹透過玻璃球體散射，象徵霓虹燈產業在1960年代的沒落。他利用霓虹的設計也讓參觀民眾感到驚奇，一位民眾表示，霓虹的創作現在非常少見， 他認為台灣的街頭招牌看起來給人溫暖的感覺。

設計師張庭瑄本身對於流動性很著迷，利用環氧樹脂結合土模具，製造出自然質感的表面，在光線照射下卻又呈現平滑的假象，呼應展覽主題。

黃筱媛的Open Grid系列則是利用台灣最常見的金屬作為材料設計開放式置物櫃，特意保留金屬原色，並透過設計，保留櫃體的流動性。

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FANZI負責人王善茹表示，這是FANZI第一次參展，FANZI的理念是透過創意的方式在不同的空間與不同的人產生藝術與創意的交流。3日設計節近年已經成為國際重要設計節之一，很高興這次能將台灣設計師的作品帶到丹麥。

除了設計作品展覽之外，FANZI也在展場舉辦品茶會、晨間瑜珈等有趣的活動，跟現場參觀民眾互動。（編輯：陳承功）1140620

陳彥安（右）的作品The Spheroid讓霓虹透過玻璃球體消散，象徵霓虹燈產業在1960年代的沒落，霓虹的使用讓參觀民眾感到好奇。中央社記者辜泳秝哥本哈根攝 114年6月20日