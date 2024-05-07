Met Gala紅毯變花園 Zendaya蜂鳥吸睛、拉娜德芮扮女神【圖輯】

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（中央社紐約6日綜合外電報導）紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）今天登場，饒舌歌手壞痞兔都鐸風格圓帽和宛如偶蹄的鞋子，以及美國女星辛蒂亞脖子上精緻的蜂鳥，為這場年度時尚盛會定下了基調。

法新社報導，這場「時尚界奧斯卡」是為大都會藝術博物館服裝學院（Metropolitan Museum of Art's Costume Institute）舉辦的大型募款活動，今年著裝主題為「時光花園」（The Garden of Time），名流服裝多以花卉和動物為靈感，也有許多復古經典設計。

「時光花園」靈感源於英國作家巴拉德（J. G. Ballard）1962年創作的同名短篇小說，探討美的短暫本質，這對參加這場晚宴的名人來說，或許是一個沉重的主題。

▲辛蒂亞（Zendaya）

身為今年聯合主席之一的27歲女星辛蒂亞（Zendaya）身穿約翰加里亞諾（John Galliano）設計的藍綠色調歐根紗魚尾禮服，腰間和手臂綴有花環和藤蔓，脖子上還有隻蜂鳥，以一身充滿戲劇性的妝造踏上綠色和奶油色相間的地毯。

▲辛蒂亞換第2套造型亮相

紅毯後半段，辛蒂亞換上第2套造型再度亮相，她這次選穿拖著超長裙襬的黑色禮服，展現墨西哥哥德式風情，搭配粉紅黃白的花朵帽飾，凸顯美麗的轉瞬即逝。

▲拉娜德芮（Lana Del Rey，右）

美國女歌手拉娜德芮（Lana Del Rey）化身藤蔓纏身的森林女神，絲質和紗製成的米黃色平口禮服上頭有著樹枝刺繡，配上薄紗覆蓋的樹枝頭飾，強調腐朽的概念，神秘又浪漫。

▲泰拉（Tyla）

南非歌手泰拉（Tyla）的無肩帶Balmain沙丘色禮服巧搭沙漏包，呈現時間流逝之感，完美呼應「時光花園」主題，然而這件禮服緊到讓她「舉步維艱」，只能由工作人員抬著步上大都會博物館台階。

▲壞痞兔（Bad Bunny）

波多黎各饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）一身黑衣，戴著寬邊圓帽，手持黑色花束，配上皮革手套和造型墨鏡及一雙閃閃發亮的「偶蹄鞋」，褲子上的紅色鑲邊成了全身亮點。

▲卡蒂B（Cardi B）

美國饒舌女星卡蒂B（Cardi B）選穿一襲浮誇的黑色禮服，層層疊疊的巨大裙襬，必須出動9個身著燕尾服的男性才能讓她順利走上樓梯，畫面吸睛又震撼。

她告訴記者：「這是一朵黑玫瑰。」

Met Gala今年展覽主題為「睡美人：時尚甦醒」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion），聚焦於服裝學院龐大收藏中最脆弱的單品。展覽將於5月10日至9月2日向公眾開放，展品非常精緻嬌貴，無法以人體模型展示。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1130507

▲BLACKPINK成員Jennie

▲楊紫瓊

▲齊斯艾本（Keith Urban，左）與妮可基嫚（Nicole Kidman，右）

▲珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）

▲吉吉哈迪德（Gigi Hadid）

▲艾兒芬妮（Elle Fanning）

▲黛咪摩兒（Demi Moore，左）與時裝設計師哈里斯里德（Harris Reed，右）

▲蕾貝卡弗格森（Rebecca Ferguson）

▲伊加維迪提（Taika Waititi，左）與賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan，右）

▲麥特戴蒙（Matt Damon，左）與紅髮艾德（Ed Sheeran，右）