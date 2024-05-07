Met Gala紅毯變花園 Zendaya蜂鳥吸睛、拉娜德芮扮女神【圖輯】
（中央社紐約6日綜合外電報導）紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）今天登場，饒舌歌手壞痞兔都鐸風格圓帽和宛如偶蹄的鞋子，以及美國女星辛蒂亞脖子上精緻的蜂鳥，為這場年度時尚盛會定下了基調。
法新社報導，這場「時尚界奧斯卡」是為大都會藝術博物館服裝學院（Metropolitan Museum of Art's Costume Institute）舉辦的大型募款活動，今年著裝主題為「時光花園」（The Garden of Time），名流服裝多以花卉和動物為靈感，也有許多復古經典設計。
「時光花園」靈感源於英國作家巴拉德（J. G. Ballard）1962年創作的同名短篇小說，探討美的短暫本質，這對參加這場晚宴的名人來說，或許是一個沉重的主題。
身為今年聯合主席之一的27歲女星辛蒂亞（Zendaya）身穿約翰加里亞諾（John Galliano）設計的藍綠色調歐根紗魚尾禮服，腰間和手臂綴有花環和藤蔓，脖子上還有隻蜂鳥，以一身充滿戲劇性的妝造踏上綠色和奶油色相間的地毯。
紅毯後半段，辛蒂亞換上第2套造型再度亮相，她這次選穿拖著超長裙襬的黑色禮服，展現墨西哥哥德式風情，搭配粉紅黃白的花朵帽飾，凸顯美麗的轉瞬即逝。
美國女歌手拉娜德芮（Lana Del Rey）化身藤蔓纏身的森林女神，絲質和紗製成的米黃色平口禮服上頭有著樹枝刺繡，配上薄紗覆蓋的樹枝頭飾，強調腐朽的概念，神秘又浪漫。
南非歌手泰拉（Tyla）的無肩帶Balmain沙丘色禮服巧搭沙漏包，呈現時間流逝之感，完美呼應「時光花園」主題，然而這件禮服緊到讓她「舉步維艱」，只能由工作人員抬著步上大都會博物館台階。
波多黎各饒舌歌手壞痞兔（Bad Bunny）一身黑衣，戴著寬邊圓帽，手持黑色花束，配上皮革手套和造型墨鏡及一雙閃閃發亮的「偶蹄鞋」，褲子上的紅色鑲邊成了全身亮點。
美國饒舌女星卡蒂B（Cardi B）選穿一襲浮誇的黑色禮服，層層疊疊的巨大裙襬，必須出動9個身著燕尾服的男性才能讓她順利走上樓梯，畫面吸睛又震撼。
她告訴記者：「這是一朵黑玫瑰。」
Met Gala今年展覽主題為「睡美人：時尚甦醒」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion），聚焦於服裝學院龐大收藏中最脆弱的單品。展覽將於5月10日至9月2日向公眾開放，展品非常精緻嬌貴，無法以人體模型展示。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1130507
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