流行天后瑪丹娜里約海灘開唱 估150萬人共狂歡

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（中央社里約5日綜合外電報導）美國流行樂壇天后瑪丹娜在巴西里約熱內盧，舉行40週年職業生涯「慶典世界巡迴演唱會」閉幕演出，估計有150萬粉絲湧進柯帕加巴納海灘，瑪丹娜也毫無保留，把一切獻給歌迷。

慶典世界巡迴演唱會（The Celebration Tour）是瑪丹娜（Madonna）的第12次巡迴演唱會，2023年10月14日在英國倫敦O2體育館開始，4日在巴西里約熱內盧（Rio De Janeiro）的柯帕加巴納海灘（Copacabana）舉行慶典世界巡演「特別場」。

昨晚接近10時30分，65歲的瑪丹娜從豪華酒店「柯帕加巴納宮」（Copacabana Palace）透過架高空橋走到巨型舞台上，參與她畢生最重要的演出之一。

一身黑的瑪丹娜開口獻上自己的熱門單曲「毫不在乎」（Nothing Really Matters），一開場就熱力四射。

瑪丹娜說：「里約，我們身處世界上最美的地方。」她的表演讓台下巴西聽眾如癡如醉。

這場不需門票的演唱會，估計吸引來自巴西各地多達150萬名粉絲前來目睹巨星丰采。

瑪丹娜的演唱會製作成本達1200萬美元，其中2000萬雷亞爾（reales，400萬美元）由里約政府支應，但演唱會應能為里約帶來龐大經濟效益。

當局預期演唱會可為當地經濟創造2億9300萬雷亞爾（約5700萬美元）的附加價值。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1130505

圖為空拍機拍下演唱會前現場人潮。（路透社）