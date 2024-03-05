付錢確保泰勒絲東南亞只唱新加坡 李顯龍：不認為對鄰國不友善

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（中央社記者楊淳卉雪梨5日專電）新加坡總理李顯龍今天證實，新加坡向美國巨星泰勒絲支付費用，確保新加坡成為其巡迴演唱會東南亞區的唯一一站。他表示，這不是對鄰國不友善的行為。

媒體先前報導，新加坡砸下重金，壟斷泰勒絲（Taylor Swift）時代巡迴演唱會（The Eras Tour）在東南亞地區演出。星國此舉引發鄰國不滿，還有菲律賓議員批評，「這不是好鄰居該做的事」。

李顯龍目前正在墨爾本出席東協－澳洲特別峰會，並有東南亞多國領袖出席。記者詢問星國獨攬泰勒絲東南亞區演唱會議題，讓泰勒絲成為這場外交峰會的意外插曲。

李顯龍今天在峰會記者會中證實，新加坡與主辦方協議，向泰勒絲支付費用，安排泰勒絲來新加坡演出，讓新加坡成為她在東南亞表演的唯一一站。

李顯龍指出，費用來自新加坡的旅遊發展基金，這是一項後疫情基金，作為重振新加坡旅遊業所用，「事實證明，這是非常成功的安排」。

他也強調，「我不認為這是（對鄰國）不友善」，有時一個國家會進行協議，而另一個國家也會這樣做。

李顯龍說，如果新加坡沒有達成這個協議，泰勒絲是否會到其他東南亞國家，「也許會，也許不會。我的意思是，泰勒絲將會自行決定」。（編輯：周永捷）1130305