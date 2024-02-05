泰勒絲4度奪葛萊美最佳年度專輯獎改寫紀錄：一生中最開心時刻[影]

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（中央社洛杉磯4日綜合外電報導）美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）今天生涯第4度贏得葛萊美最高榮譽最佳年度專輯獎，為葛萊美獎於1950年代創立以來的第一人，超越法蘭克辛納屈等樂壇傳奇的紀錄。

美聯社報導，泰勒絲致詞時表示，「我很想告訴各位這是我一生中最開心的時刻」，但她說，她創作音樂和上台表演時也是這麼開心。

影片來源：Recording Academy / GRAMMYs

「金融時報」報導，泰勒絲去年銷售額估計達整個美國音樂產業的2%，比整個爵士樂或古典音樂類別都多，獲「告示牌」（Billboard）封為樂壇最有權勢人物，而過去這份音樂娛樂雜誌通常把這個頭銜頒給男性主管。

泰勒絲今天以「午夜」（Midnights）勇奪最佳年度專輯獎，打破她先前與法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、保羅賽門（Paul Simon）和史提夫汪達（Stevie Wonder）「四強鼎立」的局面，成為獲得這項殊榮次數最多的藝人。

與泰勒絲一起入圍這個獎項的藝人還包括超級樂團Boygenius、節奏藍調歌手賈奈兒夢內（Janelle Monae）、爵士音樂家強巴提斯（Jon Batiste）、拉娜德芮（Lana Del Rey）、麥莉希拉（Miley Cyrus）、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）及節奏藍調女伶SZA。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1130205