第66屆葛萊美獎主要得獎名單一次看
2024/2/5 14:22（2/5 14:47 更新）
（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）第66屆葛萊美獎（Grammy Awards）今天在美國加州洛杉磯圓滿落幕，以下為主要得獎名單：
●最佳年度專輯：泰勒絲（Taylor Swift）／「午夜」（Midnights）
影片來源：Recording Academy / GRAMMYs
●最佳年度唱片：麥莉（Miley Cyrus）／「花束」（Flowers）
影片來源：Recording Academy / GRAMMYs
●最佳年度歌曲：怪奇比莉（Billie Eilish）／What Was I Made For?
影片來源：BillieEilishVEVO
●最佳新人：維多利亞莫奈（Victoria Monet）
●最佳流行演唱專輯獎：泰勒絲／「午夜」
●最佳搖滾專輯獎：帕拉摩爾樂團（Paramore）／This Is Why
影片來源：Paramore
●最佳搖滾演出：天才男孩樂團（boygenius）／Not Strong Enough
影片來源：boygenius
●最佳饒舌專輯：殺手麥克（Killer Mike）／Michael
●最佳饒舌演出：殺手麥克／Scientists & Engineers
影片來源：Recording Academy / GRAMMYs
●最佳流行個人演出：麥莉／「花束」
影片來源：MileyCyrusVEVO
●最佳鄉村專輯：萊妮威爾森（Lainey Wilson）／Bell Bottom Country
●最佳節奏藍調歌曲：SZA／Snooze
影片來源：SZAVEVO
●最佳全球音樂專輯：Shakti／This Moment
●全球影響力獎：傑斯（Jay-Z）（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130205
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