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第66屆葛萊美獎主要得獎名單一次看

2024/2/5 14:22（2/5 14:47 更新）
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歌手麥莉（左）和泰勒絲（右）5日盛裝出席第66屆葛萊美獎。（圖取自facebook.com/RecordingAcademy）
歌手麥莉（左）和泰勒絲（右）5日盛裝出席第66屆葛萊美獎。（圖取自facebook.com/RecordingAcademy）
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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）第66屆葛萊美獎（Grammy Awards）今天在美國加州洛杉磯圓滿落幕，以下為主要得獎名單：

●最佳年度專輯：泰勒絲（Taylor Swift）／「午夜」（Midnights）

影片來源：Recording Academy / GRAMMYs

●最佳年度唱片：麥莉（Miley Cyrus）／「花束」（Flowers）

影片來源：Recording Academy / GRAMMYs

●最佳年度歌曲：怪奇比莉（Billie Eilish）／What Was I Made For?

Embed from Getty Images
影片來源：BillieEilishVEVO

●最佳新人：維多利亞莫奈（Victoria Monet）

Embed from Getty Images

●最佳流行演唱專輯獎：泰勒絲／「午夜」

●最佳搖滾專輯獎：帕拉摩爾樂團（Paramore）／This Is Why

影片來源：Paramore

●最佳搖滾演出：天才男孩樂團（boygenius）／Not Strong Enough

影片來源：boygenius

●最佳饒舌專輯：殺手麥克（Killer Mike）／Michael

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●最佳饒舌演出：殺手麥克／Scientists & Engineers

影片來源：Recording Academy / GRAMMYs

●最佳流行個人演出：麥莉／「花束」

影片來源：MileyCyrusVEVO

●最佳鄉村專輯：萊妮威爾森（Lainey Wilson）／Bell Bottom Country

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●最佳節奏藍調歌曲：SZA／Snooze

影片來源：SZAVEVO

●最佳全球音樂專輯：Shakti／This Moment

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●全球影響力獎：傑斯（Jay-Z）（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130205

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#葛萊美
#泰勒絲
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