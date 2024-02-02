第66屆葛萊美女性制霸 泰勒絲有望再創新紀錄

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）第66屆葛萊美頒獎典禮將於4日登場，今年女力當道，入圍6項大獎的泰勒絲（Taylor Swift）有望第4度拿下最佳年度專輯獎，成為獲得該獎項次數最多的歌手。

法新社報導，葛萊美頒獎典禮將在洛杉磯舉行，陣容星光熠熠，R&B女伶SZA入圍9項領跑，而怪奇比莉（Billie Eilish）、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）和麥莉希拉（Miley Cyrus）也將角逐葛萊美的最大獎。

菲比布里傑斯（Phoebe Bridgers）、朱利安貝克（Julien Baker）和露西達克斯（Lucy Dacus）合組的獨立搖滾超級樂團boygenius獲6項葛萊美獎提名。

美國節奏藍調及靈魂樂歌手賈奈兒夢內（Janelle Monae）和拉娜德芮（Lana Del Rey）都入圍最佳年度專輯獎，而維多利亞莫奈（Victoria Monet）則是最佳年度唱片獎奪獎大熱門。

因此，女歌手很有可能贏得最大獎，除非美國爵士鋼琴家強巴提斯（Jon Batiste）殺出重圍。

強巴提斯是唯一入圍最佳年度專輯獎和最佳年度唱片獎的男性，兩年前他打敗眾多強勁對手，拿下5座獎成為大贏家。

如果泰勒絲的專輯「午夜」（Midnights）拿下年度最佳專輯獎，這將是這位34歲歌手第4度獲得該獎項，刷新紀錄。

泰勒絲迄今摘下3座年度最佳專輯獎，與傳奇歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、民謠搖滾歌手保羅賽門（Paul Simon）和盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）並駕齊驅。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1130202