環球音樂抽成談不攏 泰勒絲威肯等藝人歌曲要從TikTok下架

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）環球音樂集團與短影音平台TikTok就創作人分潤等議題談判破裂後，集團揚言要將旗下包括泰勒絲（Taylor Swift）、威肯（The Weeknd）等藝人的歌曲從TikTok下架。

法新社報導，環球音樂集團（Universal Music Group）30日在公開信中，指控TikTok「欲打造一個以音樂為基礎的事業，卻不肯為音樂支付合理價格」。

兩家公司的合約於1月31日到期，先前雙方一直在討論新協議條件，但條件沒談攏。

大型音樂公司向串流平台和社群平台收取版權使用費。

環球音樂在公開信中還指出，談判中所提的議題，包括「適當補償」藝術家和歌曲創作者、保障用戶線上安全，以及保護藝術家（權益）不受到人工智慧（AI）的剝奪。

但隨著談判的進行，環球音樂說：「TikTok試圖脅迫我們接受一個比先前的協議更為不利的條件，遠低於市場價值，也有失於反映他們呈指數性成長的業務。」

TikTok則聲明指出，他們感到遺憾與失望，並指控環球音樂集團將本身的貪婪，置於藝術家的利益之上。

環球音樂表示：「TikTok擁有龐大的用戶群，但付給環球音樂的費用僅占我們公司總收入的1%左右。」

TikTok隸屬隸屬中資公司字節跳動，是全球最受歡迎的社群媒體平台之一，擁有超過10億用戶。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130201