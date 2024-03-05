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歌迷敲碗泰勒絲 陳其邁：時間到了會水到渠成

2024/3/5 16:43
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）國際知名歌手與團體相繼到高雄開唱，不少歌迷也敲碗美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）。高雄市長陳其邁今天說，這是大家非常期待的，但緣分未到，相信時間到了會水到渠成。

陳其邁今天下午在市政會議前接受媒體聯訪，被問到歌迷敲碗泰勒絲到高雄開演唱會，他說，這是大家非常期待的，但總是緣分未到，相信時間到了會水到渠成。

陳其邁說，高雄的國家體育場是最好的場館，不管是動線規劃、疏散及綠能永續等，在全球都名列前茅，且在高鐵站旁，交通也很便捷，市府會盡力把服務歌迷的工作做好，也帶動高雄旅遊觀光。

陳其邁並表示，高雄已累積很多歌手或團體開唱的經驗，每次根據主辦單位或是粉絲回饋的意見，都會逐項改進。

陳其邁今天也在臉書（Facebook）發文表示，南韓音樂盛事「GOLDEN WAVE」將於4月13日在高雄國家體育場登場，演出名單有andTEAM、GIDLE、BOYNEXTDOOR、BSS、ENHYPEN等，預定晚上6時30分開演。

高雄3月起陸續有高雄櫻花季、五月天、大港開唱、GOLDEN WAVE等演唱會接力登場，掀起演唱會旋風，也帶動高雄演唱會經濟、促進觀光。（編輯：謝雅竹）1130305

#泰勒絲
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#陳其邁
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