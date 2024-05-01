流行天后瑪丹娜抵里約熱內盧 入住柯帕加巴納宮

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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）美國流行樂壇天后瑪丹娜昨天抵達巴西里約熱內盧，入住豪華酒店「柯帕加巴納宮」，4日將在酒店前的柯帕加巴納海灘舉行40週年職業生涯「慶典世界巡迴演唱會」閉幕演出。

慶典世界巡迴演唱會（The Celebration Tour）是瑪丹娜（Madonna）的第12次巡迴演唱會，2023年10月14日在英國倫敦O2體育館開始，2024年5月4日在巴西里約熱內盧的柯帕加巴納海灘（Copacabana）舉行慶典世界巡演「特別場」，預計將是瑪丹娜職業生涯中最大型演出。

這是瑪丹娜第4次造訪巴西，上一次是12年前，這次在柯帕加巴納海灘的演出將是全南美洲唯一一場，而且是免費表演，觀眾預計將超過100萬人。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，瑪丹娜和隨行工作人員約200人，昨晚入住里約熱內盧南區豪華酒店「柯帕加巴納宮」（Copacabana Palace），佔據了90間客房。

瑪丹娜的房間在6樓，酒店的7間總統套房之一，面積100多平方公尺，豪華明亮，以古典風格裝飾，配有藝術品、大理石浴室和管家服務。客人還可以使用標誌性的「黑池」（black pool），這是一個完全鋪有黑色瓷磚的專屬游泳池，以「名人的避難所」而聞名。

柯帕加巴納宮也是拉丁美洲唯一一家擁有2家米其林星級餐廳Cipriani和Mee的酒店。

飯店建於1919年至1923年間，位於里約熱內盧的心臟地帶，是城市魅力地標建築之一，擁有保存完好的裝飾藝術外觀、水療中心、網球場和迷人的半奧林匹克游泳池。

自1923年開業以來，飯店接待過許多世界名人，包括天才物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）、美國著名導演威爾斯（Orson Welles）和製片人華特‧迪士尼（Walt Disney）。

柯帕加巴納宮也是眾多皇室成員下榻之地，包括已故英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）、黛安娜王妃（Lady Di）和現任英王查爾斯三世（Charles III），西班牙前國王璜‧卡羅斯（Juan Carlos）和王后蘇菲亞（Sofia）。（編輯：陳承功）1130501